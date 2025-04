Trumpova cla v USA brutálně zdraží iPhony a nejen ty. Uhodnete, o kolik?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Apple patří k výkladním skříním amerického technologického průmyslu a popularita produktů s logem nakousnutého jablka je zřejmá i při návštěvě USA, kde má iPhone téměř každý (podle různých průzkumů je tržní podíl cca 60 %). I proto je aktuální dění na americké politické scéně děsivou ukázkou toho, jak rychle se zavedené pořádky mohou změnit.

Cla, která zacloumají trhem

Zatímco v USA patřily tradičně iPhony (a obecně Apple produkty) k těm levnějším (při srovnání cen ve světě), zdá se, že kontroverzní rozhodnutí znovuzvoleného amerického prezidenta Trumpa zavést cla na importované produkty z jiných států a ještě dodatečné navýšené clo na produkty z Číny, Vietnamu a Indie by mohlo zapříčinit prudké zdražení iPhonů a dalších Apple produktů na domácí (americké) půdě.

Aplikace zmíněných cel pochopitelně dělá vrásky na čele také zahraničním společnostem. Například Nintendo, které nedávno oznámilo konzoli Switch 2, odkládá předobjednávky dlouho očekávané konzole na americkém trhu. Stejně tak pozastavuje dodávky vozů na americký trh i JLR (Jaguar Land Rover). V případě Applu je však situace specifická právě tím, že se jedná o americkou společnost, jejíž produkty a komponenty potřebné k jejich výrobě jsou vyráběny převážně v trojici zmíněných zemí.

Výsledkem by tak mohlo být podle agentury Reuters (viz reuters.com) navýšení ceny iPhonů až o 43 %. Například základní iPhone 16 s cenovkou 799 USD by nově mohl vyjít na 1 142 USD. Apple iPhone 16 Pro Max by pak namísto 1 599 dolarů mohl stát zhruba 2 300 dolarů. 43% zdražení by se měla s novými cly dočkat také Apple Watch, v případě iPadů by se pak mělo jednat o navýšení o 42 %. U zařízení Mac a sluchátek AirPods by se však jednalo o „mírnějších“ 39 %.

Odborníci se také shodují na tom, že Apple se zdražení na základě nových cel víceméně nemá jak vyhnout. Je jasné, že přesunutí výroby není možné, minimálně ne v krátkém časovém horizontu, stejně tak Apple nezískal udělení žádné speciální výjimky. Tato cla hrají paradoxně do karet jihokorejské konkurenci. Samsung by totiž mohl těžit z toho, že oproti Číně, kde jsou iPhony vyráběny, mají výrobky z Jižní Koreje nižší clo.