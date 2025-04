Nové Vivo Y19s láká vzhledem nebo užitečným dárkem do začátku

Fotografie: Vivo

Vivo na český trh uvedlo zbrusu nový model Y19s, který míří do nižší třídy. Displej má 6,68", jedná se typově o IPS panel s HD+ rozlišením. Ačkoliv má novinka jen nižší rozlišení, dokáže se pochlubit 90Hz obnovovací frekvencí.

Pod kapotou je tentokrát nastěhován jen starší procesor Unisoc Tiger T612, který je spjat s 6GB, nebo 8GB operační pamětí. Menší hodnota je spárována se 128GB úložištěm, ta větší s již velmi slušnou 256GB interní pamětí. I kdyby vám úložný prostor nestačil, nic se neděje, neboť mobil podporuje paměťové karty. Prostředí zajišťuje Android 14, tedy starší verze, což je trošku škoda.

Za zmínku stojí poměrně stylový vzhled mobilu, který podtrhuje i podlouhlý modul s fotoaparáty a prstencovým LED přisvětlením. Hlavní snímač se chlubí 50megapixelovým rozlišením, avšak druhý objektiv je již jen pomocný a výrobce se o něm ani nijak speciálně nezmiňuje. Poslední objektiv se nachází v průstřelu displeje a má jen zcela základní 5megapixelové rozlišení pro selfies.

Dostáváme se k baterii, jejíž kapacita je 5 150 mAh. Samotný výrobce zmiňuje, že baterie poskytne například téměř 8 hodin hraní PUBG, přes 18 hodin sledování videa na YouTube nebo téměř 12 hodin brouzdání Facebookem. Podporováno je vcelku svižné 44W nabíjení, avšak adaptér se v základním balení nenachází. V další výbavě nechybí stereo reproduktory, mírně zvýšená odolnost IP6 či Bluetooth 5.2. Naopak je třeba se smířit s absencí 5G.

Nové Vivo Y19s se již prodává na českém trhu, a to za 3 599 Kč v případě 128GB verze, respektive za 4 299 Kč při volbě 256GB varianty. Až do 13. dubna lze však u vybraných prodejců získat slevu 300 Kč, čímž tak snížit pořizovací slevu. Do stejného data je pak u vybraných prodejců k dispozici i dárek v podobě 44W nabíjecího adaptéru.