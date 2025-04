Přesune se výroba iPhonů do USA? Podle Trumpa by to Apple zvládl

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz Prezident Trump věří, že k tomu má USA veškeré potřebné zdroje i pracovní sílu

CEO Applu však v minulosti opakovaně uvedl, že výroba iPhonů v USA není reálná Aktuální situace v oblasti mezinárodního obchodu dělá vrásky na čele téměř každému, paradoxně také americkým společnostem, kterým se současný americký prezident Donald Trump zavázal vlastenecky pomáhat. Ve sféře technologií se tak dennodenně diskutuje o tom, jak se cla namířená proti ostatním zemím odrazí na ceně iPhonů. Konkrétně na produkty z Číny zavedl Trump 104% cla, což se nepochybně dříve či později projeví na cenách produktů Apple v USA. Tvůrce této netradiční politiky má však také řešení. Trump se totiž domnívá, že by měl Apple jednoduše přesunout výrobu svých produktů do USA. Přečtěte si také Trumpova cla v USA skokově zdraží iPhony „Prezident chce zvýšit počet pracovních míst ve výrobě ve Spojených státech amerických, ale také se zaměřuje na pokročilé technologie. Také se zabývá AI a vznikajícími obory, které se rozvíjejí po celém světě a ve kterých Spojené státy potřebují být rovněž lídrem. Existuje celá škála různorodých pracovních míst. Tradičnější pracovní místa ve výrobě, a také pracovní místa v pokročilých technologiích. Prezident se zaměřuje na všechny tyto oblasti. Chce, aby se vrátila domů,“ uvádí tisková mluvčí Bílého domu, Karoline Leavitt, v rámci tiskové konference, a dodává: „Prezident věří, že na to máme pracovní sílu, máme zaměstnance, máme zdroje. Jak víte, Apple investoval 500 miliard dolarů tady ve Spojených státech. Takže kdyby si Apple nemyslel, že to Spojené státy zvládnou, pravděpodobně by neinvestoval tak velký balík peněz.“ Je pravda, že v únoru Apple přislíbil utratit v rámci americké ekonomiky více než 500 miliard dolarů v průběhu příštích čtyř let, nemá se však jednat o výrobu produktů, ale spíše o investice spojené s výzkumem a vývojem v USA, produkcí čipů v Arizoně či vývojem AI serverů v Houstonu. Jednou z položek je také produkce filmů a seriálů v rámci platformy Apple TV+. Přečtěte si také Co dostanou iPhony k 20. narozeninám? Údajně velkou změnu vzhledu CEO Applu, Tim Cook, naopak v minulosti opakovaně uvedl, že výroba produktů v Číně je prakticky nevyhnutelná, protože v USA zkrátka nemají takovou odbornost v rámci různých oborů potřebných k výrobě elektroniky, jako je například iPhone, případně je těchto odborníků a s výrobou spojených technologií mnohem méně. Aktuálně Apple zareagoval na cla naskladněním většího objemu iPhonů a zřejmě i další elektroniky do skladů v USA, což by mělo nějakou chvíli pomoci udržet na uzdě navýšení cen spojené se zmíněnými cly.