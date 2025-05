Honor se chce měřit s nejlepšími. Novinky řady 400 mají 6letou softwarovou podporu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Honor v letošním roce uvedl zbrusu novou řadu telefonů střední třídy označenou jako 400, která čítá hned trojici modelů. Například vrcholný Honor 400 Pro se aktuálně dostal i na český trh a my jej pro vás už v redakci testujeme.

Zajímavou přidanou hodnotou novinek bude softwarová podpora. GSMarena informuje (viz gsmarena.com), že Honor potvrdil dokonce 6letou softwarovou podporou v oblasti aktualizace operačního systému Android. V praxi to znamená, že aktuální software budete mít až do roku 2031.

Dlouhou podporu si navíc bude užívat kompletní trojlístek. Zatímco u Honoru 400 a 400 Pro to až tak nepřekvapí, v případě levnějšího Honoru 400 Lite je příjemné zjištění. Jde totiž o telefon, který na českém trhu seženete i za méně než 7 tisíc korun a v této cenové hladině je 6letá podpora softwaru rozhodně nadstandardní.