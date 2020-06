Tragický rok 2020, trh s telefony se propadl o 20 % – mNews

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Představení nabušeného Note20+ od Samsungu se blíží, internet se tak plní úniky. Protesty v Americe a koronavirová krize však znatelně proměňují celý mobilní trh. Tak pojďme na to.

Galaxy Note20+ se postupně odhaluje

Udržet informace pod pokličkou zřejmě není tak snadné a jako už tradičně se na internet dostávají detaily o chystaném Galaxy Note20 od Samsungu. Například uniklé rendery naznačují, jak by mohl vypadat. Hlavně modul foťáku vypadá zajímavě, i když opět bude dost masivní. Verze Plus by měla mít 108Mpx snímač, teleobjektiv a ultraširokoúhlý objektiv. 100násobný zoom však čekat nemáme. A upřímně mě to zase tolik netrápí.

Google odložil představení Androidu 11

V Americe nyní rozhodně není vhodná doba k oslavám. Záběry z ulic mnohdy připomínají válečnou zónu a společnosti reagují rušením akcí. Ani Google tak nepředstavil Android 11, k čemuž mělo včera dojít. Opět díky únikům už o některých nových funkcích víme, ale na plnohodnotné představení si ještě tedy budeme muset počkat.

Mapy.cz pomohou v zácpě

Seznam spustil testování nové funkce, kdy v aplikaci Mapy.cz bude plně fungovat navigace i s aktuální informací o hustotě dopravy. A nejen to, aplikace bude pracovat s hlášením nehod, uzavírek i upozorněním na policejní hlídky. Kdy přesně bude aktualizace volně dostupná, zatím nevíme. A bude mít smysl opustit Google Mapy? To je samozřejmě také otázka.

Prodeje telefonů se propadly o 20 %

Statistiky prodejů z prvního čtvrtletí tohoto roku naplno ukazují dopad koronaviru na mobilní trh. Prodeje nových telefonů se propadly o 20 %. Někteří výrobci to pocítili více než jiní. Na prvním místě v počtu prodaných kusů se umístil Samsung s propadem 22 %, Huawei je druhý s poklesem 27 %, následuje Apple s propadem jen 8 %, Xiaomi mírně rostlo a pátou nejprodávanější značkou je Oppo. Uvidíme, jak se vývoj podepíše na zbytku roku, zda třeba jiné měsíce nebudou naopak silnější.