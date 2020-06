Není čas slavit. Google odkládá Android 11 i vydání beta verze

Google prostřednictvím Twitteru Android Developers oznámil, že plánovaná on-line událost na 3. června, kde se mělo odehrát vydání beta verze Androidu 11, byla zrušena, respektive odložena. V příspěvku stojí, že v tuto chvíli není příznivá doba cokoliv oslavovat, a je tudíž lepší klíčovou událost odložit. Je pravděpodobné, že odložení může mít dalekosáhlý dopad na mnohé další věci, které na vydání bety navazují. Jde například o čas potřebný k testování nového systému a následně i datum vydání finální verze.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.