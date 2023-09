iPhone 15 Pro Max v redakci: do příštího roku ten nejlepší iPhone

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple iPhone 15 Pro Max je tím nejlepším iPhonem vůbec, samozřejmě ale jen na dobu omezenou, podobně jako královny krásy má iPhone 15 Pro Max rok přesvědčit veřejnost o tom, že se na něj v budoucnu budeme mít proč vzpomínat.

Titanové rámečky s otazníkem

Možná si myslíte, že prvním iPhonem s ocelovými rámečky byl iPhone X z roku 2017, byl to však již iPhone 4 uvedený v roce 2010. Experimenty s ocelí tak trvají opravdu dlouho, titan však na těle iPhonů vidíme poprvé. Titanový rámeček je velmi elegantní, jeho matné provedení se nám líbí více než extrémně lesklá ocel, ovšem pozor by si měli dávat majitelé iPhonů 15 Pro (Max), kteří si pořídí jinou než přírodní barvu titanu. Speciální barevné varianty totiž mají jen PVD vrstvu, pod kterou se nachází opět přírodní barva titanu, případné škrábance tak mohou vypadat opravdu velmi neesteticky. A ano, jak si můžete povšimnout, na tmavé barvě jdou vidět otisky i mastnota, v tomto ohledu titan nijak zvlášť nepomohl.

Otázka visí také nad odolností. Dle prvních testů to vypadá, že rámečky nedokážou absorbovat nárazy tak dobře, jako to zvládla nerezavějící ocel, proto je pořízení vhodného pouzdra dobrým nápadem. Nám souběžně s iPhony dorazily na test i skla a kryty od PanzerGlass a Njord by Elements.

Apple iPhone 15 Plus v odolném průhledném krytu od PanzerGlass, Apple iPhone 15 Pro Max v krytu Njord by Elements z lososí kůže v černé barvě

Už známe nevýhody, ale jedno nelze Applu upřít – iPhone 15 Pro Max vypadá s černým titanovým rámečkem opravdu skvěle. Titan navíc pomohl snížit hmotnost, iPhone 14 Pro Max váží 240 gramů, novinka 221 gramů – i ušetřených 19 gramů se počítá. Navíc se iPhone 15 Pro Max díky většímu zaoblení rámečků lépe drží, v ruce již tolik neřeže.

Akční tlačítko by mohlo být akčnější

Na titanovém rámečku se usídlilo i nové akční tlačítko, které nahrazuje dosavadní rychlý přepínač tichého režimu, tedy alespoň u modelů 15 Pro a 15 Pro Max. Je až s podivem, jak dlouho tento mechanický prvek vydržel, kupříkladu mechanický Home Button byl kvůli svým častým problémům nahrazen už v roce 2016 s příchodem iPhonu 7.

Tlačítko lze přizpůsobit, stiskem můžete zapnout fotoaparát, svítilnu i mu přiřadit zkratku, která zvládne prakticky cokoliv. Apple musíme pochválit za to, kolik možností přizpůsobení nabízí, ovšem nastavit si můžete jen jednu funkci – dvojklik či trojklik není k dispozici. S největší pravděpodobností však tento neduh vyřeší v budoucnu. Zatím jsme zůstali u původního nastavení, kdy akční tlačítko přepíná tichý/běžný režim.

Displej vypadá a funguje perfektně

Displej má stále stejnou úhlopříčku 6,7" , avšak zmenšil se prostor okolo něj. Nově jsou rámečky tenké zhruba 1,55 mm, v předchozí generaci to byly více než 2 milimetry. Rozdíl je to citelný, všimnete si jej na první pohled. Jas displeje je špičkový, v základu činí 1 000 nitů, špičkově 1 600 nitů a venku dokonce 2 000 nitů. Jsou to stejné hodnoty jako u předchozí generace, displej je však doteď jedním z těch nejpovedenějších.

Výkonu na rozdávání, všem

Apple iPhone 15 Pro Max pohání procesor Apple A17 Pro vyrobený 3nm technologií. Obsahuje 19 miliard tranzistorů a návrh procesoru pochází přímo od Applu, je šestijádrový a šestijádrová je i GPU. Mezigeneračně si výkonnostně nové iPhony polepší asi o 10 %, což není mnoho, ovšem A17 Pro vychází z už tak extrémně výkonného čipu Apple A16. Výkonnostní výsledky jsou impozantní, iPhone 15 Pro Max je tak bez debat jeden z těch nejvýkonnějších smartphonů dneška.

USB-C ano, rychle však jen za příplatek

Nové iPhony jsou (konečně) osazeny USB-C, Apple tak finalizuje 100% přechod na tento typ konektoru. Díky USB-C se zlepšily přenosové rychlosti (15 Pro a 15 Pro Max sází na modernější USB 3.2 Gen 1), a to až na 10 Gbit/s. Je však škoda, že přibalený kabel nejvyšší přenosové rychlosti nezvládá, ten je možné dokoupit na webu Apple za zhruba 2 tisíce korun. To se nám moc nelíbí. Stejně jako fakt, že se nijak nezvýšila rychlost nabíjení, maximem je stále jen 27 W. USB-C zvládá i reverzní nabíjení výkonem 4,5 W, které je vhodné pro dobíjení Apple Watch a Apple AirPods Pro s USB-C.

Fotoaparát? Dle Applu opět nejlepší

Apple iPhone 15 Pro Max je prvním a dosud jediným modelem, který zvládne 5× optický zoom. Hlavní fotoaparát stále nabízí 48 Mpx, světelnost činí f/1.78 a ohnisko 28/35 mm. Fotografie se do paměti ukládají standardně v rozlišení 24 Mpx, v nočním režimu v 12 Mpx. Zajímavostí je možnost dodatečného přeostřování již pořízených snímků, kdyby vám to „na první dobrou“ nevyšlo.

Kromě hlavního snímače tu máme 12Mpx ultraširokoúhlý snímač, který zastupuje i makro fotoaparát, a 12Mpx teleobjektiv s podporou 5× optického zoomu. Jen pozor, optické je pouze 2× a 5× přiblížení, vše mezi je hybridní režim. Video je stále možné nahrávat až ve 4K rozlišení při 60 FPS, novinkou je možnost ukládat jej ve formátu ProRest přímo do externího úložiště.

Cena překvapivá, dostupnost špatná

Apple iPhone 15 Pro Max pořídíte od 35 990 Kč, což je o tisíc korun levněji než loni. Ovšem pozor, loni jste za tuto částku získali 128GB úložiště, nyní je v základu dodáván s 256GB úložištěm, sleva je tedy ještě citelnější – činí 4,5 tisíce korun. Apple na svém webu informuje, že pokud iPhone 15 Pro Max objednáte nyní, setkáte se s ním až v listopadu. Vy naštěstí čekat nemusíte, na další obsah se můžete těšit v následujících dnech.

Ceny iPhonu 15 Pro Max vs. iPhonu 14 Pro Max

128 GB 256 GB 512 GB 1 TB iPhone 15 Pro Max nenabízí se 35 990 Kč 41 990 Kč 47 990 Kč iPhone 14 Pro Max 36 990 Kč 40 490 Kč 46 990 Kč 53 490 Kč Cenový rozdíl - - 4 500 Kč - 5 000 Kč - 5 500 Kč

