iPhone Air v praktickém testu: Je skutečně odolný, navzdory minimální tloušťce?

Nový iPhone Air, který se pyšní titulem nejtenčího iPhonu v historii, vyvolal u mnohých pochybnosti ohledně své odolnosti. V obavách z opakování nechvalně známé aféry „Bendgate“ z roku 2014 u iPhonu 6 uspořádal Apple test, který měl potvrdit, že tenké rozměry nebyly dosaženy na úkor pevnosti.
Vše bylo součástí rozhovoru výkonných manažerů Apple společně s novináři Markem Spoonauerem a Lancem Ulanoffem. Greg Joswiak, jeden ze zástupců Applu, vyzval Spoonauer, aby se pokusil telefon ohnout. Spoonauer použil „veškerou svou sílu“, a přesto se mu nepodařilo telefon trvale ohnout ani zlomit. Přestože se iPhone Air mírně prohnul, vrátil se do původního tvaru, což je podle Applu záměr.
Apple v rozhovoru pro Tom´s Guide (viz tomsguide.com) vysvětlil, že za pevnou konstrukcí jsou pokročilé materiály a promyšlený design. Telefon má rám z titanu 5. stupně, který je pevný a zároveň lehký. Mimochodem jde o jediný nový iPhone, který si ponechal titanový rám. Obě strany kryje speciální sklo Ceramic Shield 2 se třikrát vyšší odolností proti poškrábání a čtyřikrát vyšší odolností proti prasklinám. Všechny klíčové komponenty, jako je procesor a fotoaparát, jsou navíc uloženy ve vyvýšené části na zádech, což umožňuje maximalizovat prostor pro baterii a zároveň zpevňuje samotnou konstrukci.
Navzdory tloušťce pouhých 5,6 milimetrů se tak iPhone Air prozatím ukazuje jako zařízení s bytelnou konstrukcí, u kterého lze mít námitky ohledně výbavy, ale rozhodně ne robustnosti. Samozřejmě mnohé prokáží i uživatelské testy, které se velké míře rozběhnou za několik dní, neboť prodej bude zahájen v pátek 19. září.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh