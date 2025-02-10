České Samsungy Galaxy S23 už nabízí aktualizaci na Android 16

Na redakční Samsungy Galaxy S23 a S23+ dnes dorazila dlouho očekávaná aktualizace systému. Balíček má velikost okolo 3,4 GB a přináší nejnovější Android 16 doplněný o prostředí One UI 8.0.
Na vizuální stránce uživatelé velký rozdíl proti předchozí verzi One UI 7.0 nepoznají. Samsung se tentokrát zaměřil spíše na menší vylepšení aplikací a jemné úpravy prostředí. Přesto se v systému objevuje několik užitečných novinek:
- Galerie – přepracovaná nabídka Menu je přehlednější a nabízí více položek.
- Moje soubory – nový design hned po spuštění zobrazí poslední soubory a rozdělení dle kategorií.
- Dvě aplikace současně – nově lze mít otevřené obě aplikace naráz a přepínat mezi nimi tahem prstu.
- Odemykací obrazovka – přibyl nový typ hodin, které se přizpůsobí motivu tapety a obtékají objekty na obrázku.
- Počasí – aplikace dostala nové animace s důrazem na 3D zobrazení.
Samsung tak plní harmonogram, podle něhož se během podzimu dostává nové prostředí nejen na vlajkové lodě, ale i na další modely, včetně vybraných telefonů řady Galaxy A viz výčet níže:
Galaxy S
- Od 18. září: Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 Ultra
- Od 25. září: Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 FE, Galaxy S24 Ultra
- Od 2. října: Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 FE, Galaxy S23 Ultra
- Od 6. října: Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra
- Od 16. října: Galaxy S21 FE
Galaxy Z
- Od 25. září: Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6
- Od 2. října: Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5
- Od 6. října: Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4
Galaxy A
- Od 25. září: Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G
- Od 2. října: Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A26, Galaxy A17, Galaxy A17 5G
- Od 6. října: Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G
- Od 16. října: Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A24, Galaxy A15, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A06
- Od 23. října: Galaxy A33 5G
Galaxy Tab
- Od 2. října: Galaxy Tab S10, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 Lite
- Od 6. října: Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE
- Od 16. října: Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra
Aktualizace nemusí přijít automaticky
Na redakčním zařízení Galaxy S23 zatím aktualizace nebyla nabídnuta automaticky. Pokud ji tedy v telefonu ještě nevidíte, doporučujeme provést kontrolu ručně – stačí v Nastavení otevřít sekci Aktualizace softwaru.
Samsung Galaxy S23 Ultra 512 + 12 GB
|Rozměry
|163,4 × 78,1 × 8,9 mm, 234 g
|Displej
|AMOLED, 6,8" (3 088 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Samsung Galaxy S23+ 512+8 GB
|Rozměry
|157,8 × 76,2 × 7,6 mm, 196 g
|Displej
|AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 700 mAh
Samsung Galaxy S23 256+8 GB
|Rozměry
|146,3 × 70,9 × 7,6 mm, 168 g
|Displej
|AMOLED, 6,1" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 900 mAh
Samsung Galaxy S23 FE 128+8 GB
|Rozměry
|158 × 76,5 × 8,1 mm, 209 g
|Displej
|AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2200, + ?×1,8 GHz
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, ne
|Akumulátor
|4 500 mAh, doba nabíjení: 1:17 hodin