Kutil probudil Frankensteinovo monstrum. Galaxy A32 osadil 30 000mAh baterií

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Na veletrhu MWC 2023 jsme si mohli prohlédnout hned několik bizarně vypadajících smartphonů s nadstandardní kapacitou baterie pohybující se v řádech desítek tisíc mAh, ovšem ani jeden z nich nemůže (ať už co se kapacity či vzhledu týče) konkurovat upravenému modelu Galaxy A32. Kutil, který se pochlubil na sociální síti Reddit (čehož si brzy všimli redaktoři 9to5google.com), vytvořil „Samsung BrickPhone“, jenž má namísto původní 5 000mAh baterie článek s šestinásobnou kapacitou.

Navýšení kapacity pak autor tohoto pokusu provedl za pomoci šesti bateriových článků Samsung 50E 21700, čímž docílil celkové kapacity 30 000 mAh. Kromě absurdně dlouhé výdrže se tím zároveň podstatně navýšila hmotnost na necelého půl kilogramu a značně prodloužila nabíjecí doba, jež má činit zhruba 7 hodin výkonem 15 W. Úctyhodná je pak výdrž, která by měla činit zhruba 7 dní na plné nabití. 9to5Google však zároveň upozorňuje, že takto velká baterie by telefonu znemožnila vstup na palubu letadel, kde je limitem 27 000 mAh. Kuriozitou je také sada nabíjecích konektorů, mezi nimiž najdeme kromě USB-C také USB-A a dokonce i Lightning od Applu, viz přiložené fotografie.