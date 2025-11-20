mobilenet.cz na sociálních sítích

Tablet s 32GB RAM? Huawei představí obří model MatePad Edge

Michal Pavlíček
Tablet s 32GB RAM? Huawei představí obří model MatePad Edge
Fotografie: Huawei
  • Vrcholná verze poskytne 2TB úložný prostor
  • K velkému displeji bude k dispozici i pohodlná klávesnice
  • Představení proběhne 25. lisrtopadu

Huawei se chystá představit nový tablet, který by mohl zamíchat kartami na trhu s prémiovými zařízeními. Očekávaný model Huawei MatePad Edge se má představit 25. listopadu a podle prvních informací nabídne skutečně špičkové specifikace, zejména v oblasti paměti.

Hlavním lákadlem nového MatePadu Edge je jeho paměťová konfigurace. Výrobce už skrze obchod Vmall prozradil (viz vmall.com), že tablet bude k dispozici ve variantách s operační pamětí RAM dosahující až neuvěřitelných 32 GB. Taková kapacita by z něj udělala jedno z nejvýkonnějších mobilních zařízení na trhu, připravené bez zaváhání zvládnout ty nejnáročnější úkoly, multitasking i moderní hry. Tato verze bude navíc nabízet 2TB úložný prostor. Na výběr však dále bude i varianta 1 TB a 24 GB RAM a 512 GB a 16 GB RAM.

Půjde o velký tablet se 14,2" úhlopříčkou a bude mít k dispozici volitelnou externí klávesnici, která bude připojitelná k tělu tabletu. Poté se z tabletu stane vlastně menší notebook. Pro někoho by však mohlo být limitací operační systém HarmonyOS. Výkon má zajistit procesor řady Kirin 9 a celý tablet má být vybaven i aktivním chlazením.

Nový obří tablet s velkými paměťmi bude představen v již zmíněném termínu 26. listopadu po boku řady mobilních telefonů Mate 80 a skládacího mobilu Mate X7.

vmall.com,
