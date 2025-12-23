Klasický tablet v pastelových barvách, to je nový Huawei MatePad 11.5 (2026)

Huawei rozšířil svou nabídku tabletů, když (viz vmall.com) MatePad Pro 11.5 2026. Je patrné, že před sebou máme slušně vybavené zařízení o průměrné velikosti. Poznávacím znamením novinky je velmi tenké hliníkové tělo s tloušťkou pouhých 6,1 milimetrů.
Samotný IPS panel má úhlopříčku 11,5" a jemné rozlišení 2 456 × 1 600 pixelů. Poměr stran displeje činí 3:2. Displej bude kompatibilní s novým dotykovým perem Huawei Pencil. Multimediální zážitek by pak měla podtrhávat čtveřice reproduktorů. Výkon obstarává osmijádrový procesor Kirin T82 s podporou umělé inteligence a až 12GB RAM. V případě interní paměti budete moci volit mezi 128 a 256 GB, což by mělo pokrýt nároky většiny uživatelů. Prostředí zajišťuje HarmonyOS 5.1.
Na zadní straně je oválný modul s jediným fotoaparátem. Připraven je 13megapixelový zadní fotoaparát a 8megapixelová čelní kamerka. Vcelku standardní je baterie s kapacitou 10 100 mAh. Naopak nabíjení je na poměry tabletů svižné 40W nabíjení. V další výbavě je Wi-Fi i na 5GHz pásmu a Bluetooth 5.2.
Prodej na domácím čínském trhu začne již během vánočních svátků, přičemž cena základní varianty 128+8 GB je stanovena v přepočtu zhruba 6,5 tisíce korun i s daní. Zda se tento model objeví i na českém trhu, není v tuto chvíli jasné.
Technické parametry Huawei MatePad 11.5 (2026)Kompletní specifikace
|Konstrukce
|263 × 178 × 6,1 mm, 515 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 11,5" (2 456 × 1 600 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx (4 208 × 3 120), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ne
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|10 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?