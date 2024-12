Huawei MatePad Pro PaperMatte

Chcete krásný displej, který však bude současně šetrný k očím a poslouží třeba i jako čtečka elektronických knih? Vaše přání vyslyšel Huawei a uvedl jej v život v novém tabletu MatePad Pro PaperMatte. Současně však jde v podstatě vlajkový model s výkonným procesorem či 100W nabíjením. Tomu bohužel odpovídá i cena.

Huawei musel kvůli sankcím již před několika lety ustoupit z výsluní, avšak nevzdal to. Rozhodl se postavit zcela na vlastní nohy, využívá vlastní procesory i operační systém. Výsledkem této snahy je i MatePad Pro PaperMatte, někde nazývaný též jako MatePad Pro 12.2 (2024). Výrobce si však za vše nechá parádně zaplatit a je otázkou, zda se novinka za zhruba 22 tisíc korun vyplatí.

Technické parametry Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) Kompletní specifikace Konstrukce 271,3 × 182,5 × 5,5 mm , 508 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej OLED, 12,2" (2 800 × 1 840 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset , GPU: ano Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 1 000 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ne , LTE: 600 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ne Operační systém HarmonyOS Akumulátor 10 100 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2024, ?

Obsah balení: vše potřebné

Můžete počítat s tím, že získáte vlastně vše, co potřebujete. V prodejním balení se kromě tabletu nachází výkonná 100W nabíječka, propojovací USB-C kabel i pouzdro společně s velkou klávesnicí. Navíc získáte i praktické pero M-Pencil 3. generace. Do začátku velmi dobrá nadílka.

Líbilo se nám včetně nabíječky

získáte klávesnici i stylus

Konstrukční zpracování: tenká elegance

MatePad Pro PaperMatte sáhl po velice minimalistickém designu, který je však svým způsobem vlastní většině dnešních tabletů. O originalitu se stará pozlacené povrchová úprava kupříkladu na bocích. Někomu to asi zcela vyhovovat nebude, ale jistý punc luxusu to tabletu dodává a vzhled je vždy do značné míry subjektivní.

Co se mi líbí opravdu moc, je malá tloušťka a nízká hmotnost. Jen 5,5 mm v pase je skvělá hodnota pro snadné přenášení a 505 gramů je na velký tablet opět super. Tablet se tak nemusíte bát brát s sebou, neboť nepotřebuje příliš prostoru.

Dokonce se nic zásadního nemění, ani když tablet schováte do pouzdra kombinovaného s klávesnicí. To je nejen velmi příjemně zpracováno, ale je tenké, díky čemuž nijak zásadně nezvětšuje rozměry tabletu. Jedna zásadní kritika se však pouzdra týká. Je tak tenké, že nedokáže ochránit vystupující modul s fotoaparáty. Jinými slovy, i po nasazení pouzdra jsou objektivy vydány na pospas okolí, což není příliš dobré.

Po bocích tabletu jsou reproduktory a nezbytná tlačítka. Na levé straně při horizontálním držení jde o odemykací tlačítko, do kterého je integrována čtečka otisků prstů. Funguje opravdu velice dobře. Na horní hraně je pak dvojtlačítko regulující hlasitost. Chybět nemůže ani USB-C na pravém boku.

Líbilo se nám kvalitní a tenká konstrukce

příjemná hmotnost

líbivý vzhled

Nelíbilo se nám pouzdro nechrání fotoaparáty

Klávesnice a stylus: to si necháte líbit

Společně s tabletem jsme testovali i klávesnici Smart Magnetic Keyboard, která se magneticky připne k tabletu, a rozšíří tak jeho možnosti. Konstrukce obalu s klávesnicí není vyloženě špatná, nabízí dokonce i prostor, kam lze umístit dotykový stylus. Máte možnost také z části regulovat úhel displeje při otevření, avšak samotná manipulace je komplikovaná a ne vždy se vám napoprvé podaří tablet s klávesnicí rozevřít tak, jak zrovna potřebujete.

U velkého tabletu pak ale potěší, že máte k dispozici v podstatě plnohodnotnou klávesnici, byť bez numerického bloku. Jednotlivá tlačítka jsou velká jako na klasickém notebooku a spolehnout se můžete i na rozměrný touchpad, kterým lze celý tablet ovládat. Klávesnice na sobě nemá české znaky a bohužel se nedaří ani běžným způsobem zprovoznit psaní českých znaků. V nastavení se sice nachází možnost volby druhé hardwarové klávesnice, ale i po nastavení češtiny je rozložení stále QWERTY a diakritiku nenapíšete.

Kromě klávesnice si můžete dokoupit i dotykové pero M-Pencil s podporou 10 000 úrovní přítlaku. Použít jej lze v celém prostředí tabletu, lze jej přichytit k boku tabletu a skrze něj se také nabíjí. V tabletu je připravena i praktická aplikace GoPaint. V ní je možné malovat, kreslit za pomocí různých nástrojů. Poznámky je pak v nativní aplikaci možné rovněž psát ručně a vybrat si, jaký podkladový papír byste rádi.

Líbilo se nám pohodlná klávesnice

příjemné pero M-Pencil

Nelíbilo se nám na klávesnici nejsou české znaky

psaní českých znaků standardně nelze zprovoznit

Displej: jasný i matný

Hlavním tahákem je bezpochyby displej. Huawei totiž přišel s velmi zajímavou kombinací OLED panelu s matným povrchem. Získáte opravdu jasný panel, který je však příjemně šetrný k očím. Matný povrch sice nese drobná negativa, například drobnou zrnitost při bližším zkoumání, ale té si při běžných činnostech ani nevšimnete. Slabší ostrosti si pak všimnete, až při přímém porovnání s běžným OLED panelem.

V nastavení si můžete zvolit také speciální režimy pro ještě lepší ochranu očí. Například výrazně žlutější nádech nebo rovnou režim pro čtení elektronických knih. Ten ještě zohledňuje, zda potřebujete barvy, nebo vám stačí černobílé zobrazení. Následně pak může být šetrné k očím celé prostředí, nikoliv jen nějaké aplikace.

Celkově displej hodnotíme jako opravdu skvělý. Je perfektně čitelný a jeho povrch se příjemně ovládá prstem i stylusem. Potěší i vysoké rozlišení či až 144Hz obnovovací frekvence. V neposlední řadě vyzdvihněme i zásadní vlastnost matného povrchu, takže v podstatě nemusíte řešit odlesky.

Líbilo se nám velký a jemný displej

matné zpracování bez odlesků

vysoká obnovovací frekvence

Zvuk: příjemně kvalitní

Huawei nasadil hned čtyři reproduktory, která vás dokáží při hraní her či sledování videa dokonale pohltit hutným až takřka prostorovým zvukem. Hlasitost je výborná, k ní nemáme výtek. Chybí sice 3,5mm jack, avšak většina uživatelů už dnes sáhne po bezdrátových sluchátkách.

Líbilo se nám hlasité a kvalitní podání 4 reproduktorů

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: solidní výkon

O výkon se stará osmijádrový procesor Kirin 9000S společně s 12GB RAM. Zejména operační paměť mohla být přeci jen o něco štědřejší, ale i současná hodnota je dostačující a při práci mě nijak nelimitovala. Výkon stačí na videa ve 4K či hraní her, opět by vás tak tablet neměl nějak brzdit. Vždy je nutné mít na paměti, že nejde o vlajkový model, ale spíše o zástupce střední třídy. Slot pro paměťové karty bohužel chybí, avšak 512GB úložiště, ze kterého je po prvním zapnutí 447 GB volných, je více než dostatečné.

Líbilo se nám 256GB paměť

slušný výkon

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: den na cestách zvládne

V tenkém těle je baterie s kapacitou 10 100 mAh, což je slušný průměr. Velmi ale záleží, jakým způsobem budete tablet používat. Pakliže na sledování filmů a seriálů, dostanete se zhruba k 11hodinové výdrži na nabití. Pokud však tablet používáte například dvě hodinky denně na kontrolu e-mailů či práci s internetem, budete nabíjet zhruba každý čtvrtý až pátý den.

Silnou stránkou je velice rychlé nabíjení výkonem 100 W. Díky němu celý tablet nabijete za zhruba dvě hodinky, což je skvělé. Chybějící bezdrátové nabíjení asi u tabletu nikoho příliš trápit nebude.

Líbilo se nám dobrá výdrž

velmi rychlé nabíjení

Prostředí: v rytmu HarmonyOS

V tabletu je operační systém HarmonyOS, v tuto chvíli ve verzi 4.2, která je ještě založena na zdrojovém kódu z AOSP (Android Open Source Project), avšak po brzké velké aktualizaci na HarmonyOS NEXT dojde k definitivnímu odstřižení od systému Android. Nadále tak platí, že systém je sice přehledný a velice podobný klasickému Androidu, ale nemůžete ho používat tak snadno a stejně jako jiný tablet s Androidem.

Chybí standardní přístup ke Google službám a některé aplikace, avšak mnohé dokážete dostat zpět, jen to chce trochu snahy. Doporučit lze třeba stažitelnou aplikaci GBox, která populární a často používané aplikace dovolí nainstalovat. K dispozici je už poměrně bohatě zásobený obchod AppGallery a navíc Peta Search, kde se nachází opravdu většina aplikací, které byste mohli chtít. Větší problém jsem měl ale s aplikací Netflix, kterou je do tabletu potřeba dostat bokem jako samostatný APK soubor.

Pokud si vše doinstalujete, rázem budete mít k dispozici schopný tablet. Co však bude činit případný problém, to jsou aplikace s dalšími nákupy, neboť Huawei samozřejmě nemá přístup k bráně Google Pay. Ve výsledku tak platí, že pokud hledáte komfort a vše, na co jste zvyklí, nebude to ideální. Naopak, jste-li tak trochu hračičkové, netřeba se HarmonyOS obávat.

Aplikace GoPaint

Samotné ovládání prostředí je intuitivní. Samozřejmostí je i možnost pracovat na více obrazovkách současně. Huawei se podařila také optimalizace, vše funguje pěkně, včetně plynulých animací. Během testování na tablet dorazila i aktualizace a nyní jsou na něm listopadové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám přehledné prostředí

práce ve více oknech

dostatek aplikací

Nelíbilo se nám pokud nutně potřebujete Google funkce, je to komplikovanější

Konektivita: očekávaný standard

Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2 jsou samozřejmostí. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. spolehnout se však můžete na podporu GPS. Verze s mobilním připojením zcela chybí, což znamená, že na cestách jste odkázáni na Wi-Fi.

Líbilo se nám podporuje GPS

Nelíbilo se nám hodila by se verze s 5G

Fotoaparát: ve dvou se to lépe táhne

U tabletů nebývá hlavní fotoaparát zásadním prvkem výbavy. MatePad Pro PaperMatte však nabízí na zádech v kruhovém modulu hned dva fotoaparáty. Kromě hlavního 13megapixelového se dostalo ještě na 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.

Výsledné snímky ale přeci jen nesnesou srovnání s mobily, jde spíše o objektivy pro momentky či nouzové focení v případech, kdy by se zcela náhodou stalo, že u sebe nemáte telefon.

Záznam videa je umožněn ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledek je průměrný, ale opět to není něco, co by nás v případě tabletu nějak výrazněji trápilo.

V permanenci bude spíše solidní čelní 16megapixelová kamerka, která slouží například pro videohovory a oceníte, že zvládá rovněž 4K videa.

Ukázkové fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám duální fotoaparát

záznam 4K videa i čelní kamerkou

Zhodnocení: vábí displejem

Huawei to obecně nemá lehké, natož v sekci prémiové elektroniky. Přesto to nevzdává a připravil opravdu zajímavý počin. MatePad Pro PaperMatte totiž skutečně zaujme nečekaně zdařilým displejem. Ten sice není tak působivě jasný, ale přesto si uchovává výhody technologie OLED a navrch přidává plusy matného displeje. Třeba žádné odlesky či příjemnou čitelnost kdekoliv a šetrnost k vašim očím. Třešničkou na dortu jsou pak speciální režimy pro pohodlnější čtení, třeba e-knih.

Potěší, že v prodejním balení je rovnou praktické pouzdro s klávesnicí nebo dotykový stylus, respektive tužka. Výkonu má tablet dostatek, totéž platí pro velkorysou interní paměť. Práce s ním je vlastně úžasně svižná a intuitivní. Vaz tabletu ale láme absence dospělého systému, kdy chtě nechtě, většina uživatelů je nějak provázána s Google službami, případně chce pohodlně používat Netflix. Na tom ale Huawei samozřejmě může zapracovat a dokonce i pracuje. Aktuálně to ale bude mít těžké, neboť konkurence je zkrátka vesměs schopnější.

Konkurence

Jen nepatrně dražší je Apple iPad Air 13 ve verzi s Wi-Fi. Získáte nejen větší displej, ale ještě výkonnější hardware a schopnější prostředí. V balení však rovnou nebude klávesnice ani tužka, bavíc se musíte smířit s pouze 128GB pamětí, jiné verze jsou už dražší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPad Air (2024) 13" 1 TB 5G Rozměry 280,6 × 214,9 × 6,1 mm , 618 g Displej TFT IPS, 13" (2 732 × 2 048 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 24 FPS Procesor Apple M2 , 4×3,49 GHz + 4×2,42 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 1 000 GB , ne Akumulátor ? mAh

Zvážit můžete také loňský Samsung Galaxy Tab S9, který se chlubí zvýšenou odolností, propracovanějším prostředím a solidním výkonem. Má sice o něco menší displej, ale to už nemusí tolik vadit. Cena je opět velmi podobná.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab S9 256 GB 5G Rozměry 254,3 × 165,8 × 5,9 mm , 500 g Displej AMOLED, 11" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,36 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 8 400 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz