Huawei sice aktuálně upřednostňuje wearables, ale na českém trhu stále nabízí i smartphony a tablet jako MatePad 11,5", který by byla škoda přehlédnout.
Technické parametry Huawei MatePad 11,5"Kompletní specifikace
|Konstrukce
|260,9 × 176,8 × 6,1 mm, 515 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 11,45" (2 456 × 1 600 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx (4 208 × 3 120), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|CPU: 1×2,29 GHz + 3×2,01 GHz + 4×1,31 GHz, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ne
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|10 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, 10 999 Kč
Obsah balení: s perem a klávesnicí
Huawei MatePad 11,5" dorazil společně s chytrým perem, pouzdrem s klávesnicí a napájecím kabelem, který je typu USB-C/USB-A. Výrobce dokonce nezapomněl ani na čistící hadřík z mikrovlákna.
- včetně pouzdra s klávesnicí a pera
Konstrukční zpracování: kovové šasi a líbivý vzhled
Novinka se po designové stránce povedla a vděčí za to nejen líbivé fialové barvě, ale také příjemně zaobleným bokům a hliníkovému šasi. Hmotnost 515 gramů je vzhledem k úhlopříčce standardní a novinka neurazí ani nenadchne. Při srovnání s konkurencí může zamrzet absence slotu pro SIM (respektive podpory eSIM), více mě však zaskočila chybějící čtečka otisků prstů. Biometrické ověření je zde dostupné pouze v podobě základního (2D) skenu obličeje, který se obecně příliš nedoporučuje.
Vzhledem k ceně 11 tisíc Kč by někoho mohla zamrzet také absence zvýšené ochrany, kterou již několik let vídáme u Samsungu. Celkově se jedná o pěkný tablet, avšak absenci čtečky otisků prstů je s ohledem k ceně těžké odpustit. Chuť však může spravit již zmiňované pero, které ocení především milovníci ručně psaných zápisků a umělecky nadaní, kteří se mohou vyřádit v aplikaci GoPaint. Osobně jsem mnohem víc ocenil klávesnici s pouzdrem, kdy klávesnice není pevně spojená s pouzdrem, ale lze ji v případě potřeby nacvaknout skrze integrované magnety. Psaní na ní je pohodlné díky rozestupům i zdvihu.
- líbivý design
- pohodlná klávesnice, kterou lze odpojit od pouzdra
- schází čtečka otisků prstů
- chybí zvýšená ochrana
Displej: knižní nanoúprava
Velkým lákadlem MatePadu má být bezpochyby 11,5" obrazovka. Pokud byste však čekali technologii OLED, musím vás vyvést z omylu. Výrobce chce totiž i s využitím IPS LCD panelu zabodovat speciální povrchovou matnou nanoúpravou, která má připomínat papír během používání chytrého pera a obecně má představovat mnohem přirozenější podívanou pro lidský zrak. S tím se pojí také řada certifikací souvisejících s ochranou zraku, vylepšení potlačení modrého světla, černobílý režim a některé další vychytávky.
Novinka se tak snaží konkurovat tabletům TCL, které se „papírovým“ povrchem chlubí již pěknou řádku let, ačkoliv ani Huawei není v tomto ohledu žádným nováčkem. Kromě přirozenějšího používání tabletu coby zápisníku se nabízí také využití jako elektronické knihy či prohlížeče komiksů. Čitelnost je přitom díky matnému povrchu velmi slušná i venku na sluníčku, i když je určitým limitem jas 600 nitů. Naopak v interiéru (například při používání v noci) budete mnohem více vnímat, když je obrazovka upatlaná, šmouhy na matném povrchu zkrátka více vyniknou.
Důležité je rovněž zvážit, jakým způsobem hodláte tablet primárně používat. Pokud má totiž sloužit především jako přehrávač videa, bude zařízení s klasickým displejem (pochopitelně ideálně OLED panelem) lepší volbou: vše bude působit živěji a ostřeji, tedy celkově líbivěji.
- matná nanoúprava vhodná pro čtení knih či psaní poznámek pomocí pera
- displej pouze typu IPS LCD
- méně vhodný pro sledování videa
Zvuk: poslech za jedna
Čtveřice reproduktorů umí zprostředkovat pěkný prostorový efekt i hlasitost. Výtek nemám ani ke kvalitě přednesu, která je pěkně vyvážená v celém spektru.
- kvalitní reproduktory
Výkon hardwaru: Kirin je zpět
O výkon se stará osmijádrový Kirin T82B s primárním jádrem o taktu 2,29 GHz doplněný o tři jádra s frekvencí 2,05 GHz a čtyři 1,31GHz jádra. Výkonem tento model tedy rozhodně neoslní ve srovnání s tím, jaké „železo“ můžeme najít u jiných tabletů v podobné cenové kategorii, stejně tak neudělá díru do světa 8 GB RAM. Na druhou stranu se během běžného používání nesetkáte s tím, že by výkonu nebyl dostatek, takže pokud na tabletu nehodláte hrát hry, nebude vás použitý čipset nijak limitovat. I přesto je nutné zdůraznit, že konkurence nabídne v tomto ohledu mnohem více, i co se úložiště týče. V případě Huawei Mate 11,5" se totiž jedná o dnes již průměrných 256 GB, pochopitelně bez podpory paměťových karet.
- dostatečný výkon pro běžné používání
- za stejné peníze lze mít však násobně výkonnější hardware
Výdrž baterie: velmi slušná
10 100mAh baterie zajistí v průměru 8 hodin používání na plné nabití, takže se jedná o slušný průměr či mírný nadprůměr. Neschází ani 40W nabíjení, s jehož pomocí se dostanete na plnou úroveň nabití za necelé dvě hodiny.
- solidní výdrž na nabití
Konektivita: spíše základní
Huawei MatePad 11,5" zvládá Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2, avšak UWB schází, stejně tak tablet nepodporuje ani navigační systémy. Schází i již zmíněná datová konektivita v podobě (e)SIM.
- dostačující konektivita
- bez navigačních služeb
- chybí SIM
Fotoaparát: na videohovory i momentky
Fotovýbava není vyloženě do počtu, ale zároveň je poplatná danému segmentu, kde se kvalita fotografií a videa příliš neřeší – 13Mpx zadní kamera tak bohatě postačí na pořízení snímků dokumentů či momentek, zatímco 8Mpx selfie kamerka bez problémů zvládne obstarat videohovory maximálně ve Full HD rozlišení.
- použitelná fotovýbava
Software: HarmonyOS v dobrém i zlém
HarmonyOS netřeba dlouze představovat, neboť jsem o jeho přednostech i nevýhodách psal již mnohokrát. U tohoto konkrétního zařízení trochu zamrzí nepříliš ideálně pojmenované popisky v nastavení, například v sekci Zvuky a vibrace nebo Mobilní síť, i když tablet SIM nepodporuje. Také je zde velké množství předinstalovaného balastu, jako jsou hry a aplikace, případně odkazy na ně (např. Alibaba.com, Temu, Shein, WPS Office).
Naopak si nemohu stěžovat na svižnost a intuitivnost systému. Pokud však chcete používat všechny aplikace z operačního systému Android a nechcete řešit instalaci APK, není toto zařízení pro vás.
- intuitivní ovladatelnost
- omezení spojená s HarmonyOS
- množství balastu
Zhodnocení
Huawei MatePad 11,5" zaujme „papírovým“ displejem, pěkným dílenským zpracováním i slušnou výdrží na nabití. Zároveň mu však schází některé důležité prvky, jako je například čtečka otisků prstů či podpora SIM. Neoslní ani výkonem, který v dané cenové kategorii výrazně pokulhává za konkurencí, ačkoliv pro běžné používání postačí. Stejně tak se nedočkáte zvýšené odolnosti proti vodě a prachu ani operačního systému, kde byste měli hned po prvním zapnutí dostupné všechny aplikace, na které jste zvyklí. Plusové body si novinka může připsat za povedenou klávesnici (i když bez podsvícení). I přesto je zřejmé, že se nachází ve velmi náročné pozici. Pomoci by rozhodně mohla výraznější cenová korekce, ale i tak by se nejednalo přímo o tablet, který bych mohl průměrnému uživateli doporučit.
Konkurence
Xiaomi Pad 7 Pro nabídne klasický (lesklý) IPS LCD displej s vyšším jasem, výkonnější čipset Snapdragon 8s Gen 3 i výkonnější nabíjení, navrch má také povedené funkce umělé inteligence s podporou českého jazyka. Huawei naopak nabídne větší kapacitu baterie a speciální povrchovou úpravu displeje.
Xiaomi Pad 7 Pro 512+12 GB
|Rozměry
|251,2 × 173,4 × 6,2 mm, 490 g
|Displej
|TFT IPS, 11,2" (3 200 × 2 136 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB
|Akumulátor
|8 850 mAh
Samsung Galaxy Tab S10 FE zaujme ochranou IP68 i podporou paměťových karet. Stejně tak neschází One UI a lepší konektivita. Huawei disponuje větší baterií a matnou nanopovrchovou úpravou obrazovky.
Samsung Galaxy Tab S10 FE 256 GB 5G
|Rozměry
|254,3 × 165,8 × 6 mm, 500 g
|Displej
|TFT IPS, 10,9" (2 304 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Procesor
|Exynos 1580,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|8 000 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz