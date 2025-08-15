Představeny nové a tenké tablety od Huawei: MatePad Air 12 a MatePad 11.5" S

Huawei obohatil svou nabídku tabletů a oficiálně prezentoval (viz vmall.com) hned dvě novinky s většími displeji, tenkou a lehkou konstrukcí či současným systémem HarmonyOS 5.0.
Huawei MatePad Air 12
Nový tablet Huawei MatePad Air 12 se prezentuje s 12" IPS displejem s rozlišením 2800 × 1840 pixelů a poměrem stran 3:2. Pro pohodlnou práci a čtení je displej obohacen o technologii PaperMatte, která efektivně snižuje odlesky. Obnovovací frekvence se přizpůsobuje potřebám od 30 až do 144 Hz, přičemž maximální jas panelu dosahuje 600 nitů. S tloušťkou 5,9 mm a hmotností 555 gramů představuje tento tablet kombinaci velkého displeje a relativně kompaktního designu.
Pohonnou jednotkou tabletu je samozřejmě procesor, avšak Huawei jej tají. Naopak potvrzena je 12GB operační paměti a 256 GB či 512 GB interního úložiště. Pro dlouhou výdrž je k dispozici baterie o kapacitě 10 100 mAh s podporou rychlého 66W nabíjení. Zadní strana ukrývá 50megapixelový fotoaparát, zatímco přední kamera má rozlišení 8 megapixelů. Tablet pracuje na operačním systému HarmonyOS 5.0.
Tenký a lehký tablet Huawei MatePad Air 12 se začne prodávat na čínském trhu za v přepočtu zhruba 10 tisíc korun i s daní v případě 256GB varianty. V tuto chvíli není k dispozici verze s mobilní konektivitou a nevíme ani to, zda se novinka dostane i na evropské trhy.
Technické parametry Huawei MatePad Air 12Kompletní specifikace
|Konstrukce
|270 × 183 × 5,9 mm, 555 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 12" (2 800 × 1 840 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: nanoSD
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.2, NFC: ne
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|10 100 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
Huawei MatePad 11.5" S
Kompaktnější Huawei MatePad 11.5" S nabízí 11,5palcový IPS displej s vysoce jemným rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Ani tentokrát nemám ponětí, jaký procesor je pomyslným srdcem nového tabletu. Známé jsou naopak, vybírat budete moci mezi 256+8 GB, nebo 512+12 GB. ablet pracuje na operačním systému HarmonyOS 5.0.
Dostalo se i na základní sestavu fotoaparátů, kdy je na zadní straně 13megapixelový objektiv, na čelní straně pak 8megapixelová kamerka. Nasazena je baterie s kapacitou 8 800 mAh s podporou 40W drátovým nabíjením. Radost vám udělá tloušťka příjemných 6,1 milimetrů a hmotnost 515 gramů rovněž patří k nižším.
O něco menší z nových tabletů, model MatePad 11.5" S bude opět nejprve nabízen v Číně a základní varianta by měla startovat v přepočtu na 9 tisících korunách i s daní.
Technické parametry Huawei MatePad 11.5 S (2025)Kompletní specifikace
|Konstrukce
|261 × 177,3 × 6,1 mm, 515 g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|TFT IPS, 11,5" (2 800 × 1 840 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx (4 160 × 3 120), LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ne, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ne
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|8 800 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?