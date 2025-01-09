Líbivý a malý tablet? Huawei představí MatePad Mini

Huawei oficiálně potvrdil (viz weibo.cn), že na trh uvede dlouho očekávaný tablet MatePad Mini, který se má stát přímým konkurentem pro iPad mini od Applu. Novinka bude představena 4. září v Číně, a to po boku skládacího smartphonu Mate XTs a dalších zařízení z ekosystému Huawei.
Podle uniklých informací a oficiálních upoutávek se tablet MatePad Mini vrátí do segmentu malých zařízení, kterému se většina výrobců v posledních letech spíše vyhýbá. Hlavním lákadlem má být prémiový design a výkon. Zařízení by mohl výkonný čipset Kirin 9020 5G, který Huawei nasadil i do své vlajkové řady Pura 80. Tato volba naznačuje, že i přes své kompaktní rozměry bude tablet nabízet špičkový výkon.
Velikost displeje by se měla pohybovat v rozmezí od 8" do 9", přičemž je nasnadě, že se bude jednat o OLED panel. V displeji je překvapivě průstřel pro čelní kamerku, což je jev na tabletech ne příliš vídaný. Na zádech je patrný kruhový foto modul, ve kterém se nachází dvojice objektivů. Půjde s největší pravděpodobností o hlavní snímač s ultraširokoúhlým objektivem. V tomto ohledu se i malý MatePad Mini bude chtít podobat větším sourozencům z řady MatePad Pro.
Novinka se představí už v tomto týdnu a dle zveřejněné fotografie se dočkáme zřejmě tří barevných variant, a to černé, stříbrné a světle zelené. Na další informace o chystaném tabletu si budeme muset počkat.
https ://eu.redmagic. gg/products/redmagic-astra-gaming-tablet
https ://www .gsmarena .com/zte_redmagic_tablet_3_pro-13939.php je tam i recenze.
Načíst všechny komentářePřidat názor