Michal Pavlíček
Líbivý a malý tablet? Huawei představí MatePad Mini
Fotografie: Huawei
  • Na zádech se objeví hned dva fotoaparáty
  • Výkon by mohl dodávat procesor Kirin 9020 5G
  • K představení tabletu MatePad Mini dojde 4. září

Huawei oficiálně potvrdil (viz weibo.cn), že na trh uvede dlouho očekávaný tablet MatePad Mini, který se má stát přímým konkurentem pro iPad mini od Applu. Novinka bude představena 4. září v Číně, a to po boku skládacího smartphonu Mate XTs a dalších zařízení z ekosystému Huawei.

Huawei MatePad Mini
Huawei MatePad Mini
Podle uniklých informací a oficiálních upoutávek se tablet MatePad Mini vrátí do segmentu malých zařízení, kterému se většina výrobců v posledních letech spíše vyhýbá. Hlavním lákadlem má být prémiový design a výkon. Zařízení by mohl výkonný čipset Kirin 9020 5G, který Huawei nasadil i do své vlajkové řady Pura 80. Tato volba naznačuje, že i přes své kompaktní rozměry bude tablet nabízet špičkový výkon.

Velikost displeje by se měla pohybovat v rozmezí od 8" do 9", přičemž je nasnadě, že se bude jednat o OLED panel. V displeji je překvapivě průstřel pro čelní kamerku, což je jev na tabletech ne příliš vídaný. Na zádech je patrný kruhový foto modul, ve kterém se nachází dvojice objektivů. Půjde s největší pravděpodobností o hlavní snímač s ultraširokoúhlým objektivem. V tomto ohledu se i malý MatePad Mini bude chtít podobat větším sourozencům z řady MatePad Pro.

Novinka se představí už v tomto týdnu a dle zveřejněné fotografie se dočkáme zřejmě tří barevných variant, a to černé, stříbrné a světle zelené. Na další informace o chystaném tabletu si budeme muset počkat.

weibo.cn,
Diskuze ke článku
Patrik Čech
Patrik Čech
Tak to bych bral. Akorát u nás asi nebude s HarmonyOS Next. Ten totiž z jazyků podporuje pouze mandarínštinu, kantonštinu, zjednodušenou čínštinu, ujgurštinu a angličtinu. Android aplikace pouze přes virtuální stroj Easy abrod, který je potřeba stáhnout z AppGallery. Klávesnice podporuje víc jazyků, ale stále mezi mini není čeština.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tak si pořiď ZTE Nubia:
https ://eu.redmagic. gg/products/redmagic-astra-gaming-tablet
https ://www .gsmarena .com/zte_redmagic_tablet_3_pro-13939.php je tam i recenze.
