Velký den pro Huawei se blíží. Představí 4 novinky řady Mate 80 a navíc Mate X7

Fotografie: Huawei
  • Představení všech novinek proběhne 25. listopadu
  • V řadě Mate 80 se dočkáme i stylové varianty RS
  • Model Mate X7 nabídne ohebný displej

Huawei je mezi výrobci, kteří si klíčové novinky schovává takřka na závěr roku. Zkraje příštího týdne se dočkáme v součtu pěti novinek prémiové řady Mate. Výrobce na všechny již oficiálně láká skrze obchod VMall (viz vmall.com). Na čínský trh budou již 25. listopady uvedeny modely Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max, Mate 80 RS Ultimate Design a Mate X7. Současně výrobce odhalil nejen vzhled, ale i části jejich výbav.

Huawei Mate 80

Dva základní modely Mate 80 a Mate 80 Pro mají takřka shodný vzhled. Oba mají přepracovaný kruhový modul s fotoaparáty, kde se nachází tři objektivy, včetně periskopového. Spatřit lze displej s větším průstřelem, ve kterém jsou dva čelní fotoaparáty, zřejmě pro potřeba 3D rozpoznávání obličeje. Volit bude možné z variant 256+12 GB, 512+12 GB, 512+16 GB a 1 TB + 16 GB. Poslední verze bude výsadou pouze varianty Pro.

Huawei Mate 80 (Pro)
Huawei Mate 80 (Pro)

Vyšší verze Huawei Mate 80 Pro Max má designový směr podobný, ale na zadní straně budou hned čtyři fotoaparáty, včetně dvou periskopových objektivů. Tato verze bude nabízena v paměťových variantách 512+16 GB a 1TB+16 GB.

Huawei Mate 80 Pro Max
Huawei Mate 80 Pro Max

Pomyslným vrcholem pak bude Huawei Mate 80 RS Ultimate Design, který na první pohled poznáte osmiúhelníkovým modulem pro fotoaparáty a třeba ještě větší 20GB operační pamětí. Nakonec se představí ještě model Huawei Mate X7, který bude mít ohebný displej a půjde o další generaci již zaběhnuté série.

Huawei Mate 80 RS Ultimate Design
Huawei Mate 80 RS Ultimate Design
vmall.com
