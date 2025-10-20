mobilenet.cz na sociálních sítích
Kredit zákazníci operátorů stále častěji dobíjí stylem Netflixu

Marek Vacovský
Kredit zákazníci operátorů stále častěji dobíjí stylem Netflixu
Fotografie: Tesco Mobile
  • Zatímco dříve se předplacené SIM karty dobíjely hlavně v trafikách, dnes už polovina Čechů využívá platební kartu
  • U Tesco Mobile se během pěti let podíl dobíjení kartou zvýšil z 12 na 46 procent
  • Roste i obliba automatických plateb z karty – modelu podobného streamovacím službám

Způsob, jakým si Češi dobíjejí předplacené SIM karty, prochází zásadní změnou. Ještě před šesti lety si devět z deseti uživatelů kupovalo kredit v trafikách nebo obchodech. Dnes už se k této tradiční metodě uchyluje jen přibližně polovina zákazníků, tedy alespoň podle dat virtuálního operátora Tesco Mobile.

Naopak prudce roste obliba digitálních plateb. U největšího českého virtuálního operátora Tesco Mobile využíval v roce 2021 dobíjení platební kartou pouze každý pátý zákazník, nyní už každý druhý. „Trend je jednoznačně rostoucí a podle našich propočtů se už příští rok překlopí – většina zákazníků bude dobíjet kredit platební kartou,“ říká Michal Matějičný z Tesco Mobile.

Zatímco před pěti lety dobíjelo kredit kartou jen 12 procent zákazníků, dnes je to 46 procent. Stále více lidí si navíc propojuje kartu přímo s mobilní aplikací a využívá automatické platby – tedy model digitálního předplatného podobný streamovacím službám, jako je Netflix. Tento způsob už využívá 15 procent zákazníků a jejich počet meziročně vzrostl o více než 50 procent.

