Kredit zákazníci operátorů stále častěji dobíjí stylem Netflixu

Způsob, jakým si Češi dobíjejí předplacené SIM karty, prochází zásadní změnou. Ještě před šesti lety si devět z deseti uživatelů kupovalo kredit v trafikách nebo obchodech. Dnes už se k této tradiční metodě uchyluje jen přibližně polovina zákazníků, tedy alespoň podle dat virtuálního operátora Tesco Mobile.
Naopak prudce roste obliba digitálních plateb. U největšího českého virtuálního operátora Tesco Mobile využíval v roce 2021 dobíjení platební kartou pouze každý pátý zákazník, nyní už každý druhý. „Trend je jednoznačně rostoucí a podle našich propočtů se už příští rok překlopí – většina zákazníků bude dobíjet kredit platební kartou,“ říká Michal Matějičný z Tesco Mobile.
Zatímco před pěti lety dobíjelo kredit kartou jen 12 procent zákazníků, dnes je to 46 procent. Stále více lidí si navíc propojuje kartu přímo s mobilní aplikací a využívá automatické platby – tedy model digitálního předplatného podobný streamovacím službám, jako je Netflix. Tento způsob už využívá 15 procent zákazníků a jejich počet meziročně vzrostl o více než 50 procent.