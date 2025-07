Go na den, nebo na měsíc. O2 má nové předplacenky, vyplatí se?

Fotografie: O2

Operátor O2 se rozhodl představit v průběhu léta dvě nové předplacené karty, které cílí buď na náročnější zákazníky, nebo na uživatele, kteří mobil využívají sporadicky a chtějí platit právě jen ve dnech, kdy ji potřebují. První předplacenka nese název Go 10 GB, druhá pak zcela příznačné pojmenování Go na den.

Nové předplacenky

Předplacenka Go 10 GB vám za 299 Kč měsíčně přináší 10GB datový balíček a 100 volných minut do všech sítí v ČR. Každá SMS zpráva vás vyjde na 1,90 Kč. Do začátku se rovněž hodí, že při prvním dobití alespoň za 300 Kč získáte 300 Kč kreditu jako bonus zdarma. Další měsíc vás tak vyjde vlastně zdarma, díky onomu bonusovému kreditu.

Druhá nová předplacená karta Go na den je určena lidem, kteří nárazově hodně telefonují. Pořízení karty vás vyjde na 99 Kč a získáte 100 Kč kredit. Za 29 Kč denně pak dostanete neomezené volání do všech sítí v ČR a 1 GB mobilních dat. I v tomto případě je k dispozici odměna při prvním dobití, jako u Go 10 GB.

U obou předplacených karet je k dispozici i služba Data naplno, kdy si můžete za 49 Kč denně zapnout zcela neomezená data. Během prázdnin je navíc možné jednou týdne Data naplno využít zadarmo.

Co když jsem méně náročný?

Obě nové předplacené karty cílí na uživatele, kteří buď hodně datují, nebo nárazově volají. Co když ale voláte řekněme 5 minut denně, ale celý měsíc? V takovém případě pro vás O2 bohužel nemá žádnou nabídku.

Jak si vede konkurence?

Předplacené karty má v nabídce každý operátor. Začněme například Vodafonem. Pokud bychom hledali konkurenci pro Go 10 GB, je to složité. Vodafone nabízí balíček 3,5 GB dat, dalších 2 GB bonusově v aplikace a neomezené volání s SMS, avšak jen v síti Vodafone, to vše za 299 Kč. Naopak více dat, už 10 GB a dalších 10 GB bonusových s neomezeným voláním a SMS do všech sítí vyjde již na citelných 799 Kč.

T-Mobile disponuje několika předplacenými kartami, ale opět přímé porovnání není příliš možné. Za 200 Kč můžete mít balíček s 10 GB na měsíc, avšak bez volných minut i SMS zpráv. Za 299 Kč je pak balíček s 15 GB, ovšem opět bez volných minut i SMS zpráv.

Znovuvzkříšená Oskarta spadající pod Vodafonem pak oproti předplacence od O2 vůbec neobstojí. Pokud totiž z balíčku nakombinujeme 10 GB dat a 100 volných minut, dostaneme se na závratných 430 Kč měsíčně.

Neopomeneme ještě oblíbený Kaktus, který u běžných předplacenek nabízí 10 GB za 350 Kč a k tomu 50 volných minut za 100 Kč. To je sice v součtu 450 Kč, ovšem při vhodném dobíjení získáte vždy, a nikoliv jen jednou jako u O2, 100% kreditu zdarma a ceny všech služeb snížíte na polovinu. Alternativou může být řešení Neřešto, kdy za 350 Kč získáte 100 volných minut, 10 GB dat a následně neomezené data rychlostí 2 MB/s. Vadou na kráse je, že tarif Neřešto si strhává měsíční platby z karty a nikoliv z kreditu.