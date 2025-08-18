O2 zavádí novou předplacenku Go Junior. Cílí na ty nejmladší uživatele

Operátor O2 nedávno zcela překopal nabídku předplacených služeb Go a uvedl dvě nové předplacenky. Ty dnes doplňuje novinka s názvem Go Junior, kterou však například v obchodních podmínkách najdete pod označením Go 2 GB. Jak už běžný název napovídá, cílí na ty nejmladší uživatele, tedy na děti, potažmo pak jejich rodiče.
S předplacenkou Go Junior se váže měsíční balíček za 199 Kč, za což obdržíte 200 volných minut do všech sítí a 2 GB dat na měsíc. Jedna SMS zpráva vás vyjde na 1,90 Kč, MMS zpráva pak na 5,90 Kč. Správa předplacenky probíhá skrze aplikaci Moje O2, kdy tak rodiče mohou mít útratu svých dětí snadno pod kontrolou. Pokud dítě vyčerpá svá data dříve, nedojde k automatickému obnovení. Rodiče mají možnost kredit doplňovat dle potřeby a nechat si zasílat upozornění z mobilu dítěte, třeba při jeho vyčerpání. „Nová Go karta Junior umožňuje dětem zůstat v kontaktu s rodiči třeba když jsou ve škole, na kroužcích nebo venku s kamarády. Ti zároveň mají jistotu, že výdaje i objem dat zůstanou v jejich rukou,” uvedla Silvia Cieslarová.
Pakliže byste balíček za zmíněných 199 Kč neobnovili, dostane se Go Junior do běžného režimu, kdy minuta volání vychází na 4,90 Kč, jedna SMS na 1,90 Kč, MMS zpráva vyjde na 5,90 Kč a 300 MB dat na jeden na maximálně 19 Kč. První dobití předplacenky se vyplatí alespoň za 300 Kč, neboť následně vám operátor nadělí 300 Kč jako dárek. Čerpání dobitého kreditu je následně pozastaveno a spustí se teprve po spotřebování bonusového kreditu.
