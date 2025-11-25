mobilenet.cz na sociálních sítích

Používáte Předplacenou kartu 30 od Vodafonu? Pozor na zdražení

Ondřej Pohl
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Operátor zde zvedá ceny o třetinu
  • Stejný objem přidává i do datového balíčku

Na konci všech nabídek a schovaná hluboko na webu Vodafonu (vodafone.cz) je Předplacená karta 30. Ta je pro všechny, kteří moc nevolají ani nedatují a mají telefon spíše jen jako zálohu nebo na příjem hovorů. Po léta zde platilo hezky zapamatovatelné pravidlo: Kč/min, 3 Kč za SMS, 3 Kč za 10 MB, ale vaše denní útrata nikdy nepřesáhla 30 korun. Pokud ano, do konce dne jste měli volání SMS a 1 GB dat za tuto cenu.

To se ale od 27. 11. 2025 mění následujícím způsobem:

  • Minuta volání bude nově stát 4 Kč.
  • SMS bude nově stát 4 Kč.
  • Data budou nově za cenu 4 Kč za každých 15 MB.
  • Datový balíček při získání výhod minimálně 1 350 MB (maximálně 1 500 MB).
  • Získání výhod po denní útratě 40 Kč.

Jinými slovy, karta by se měla přejmenovat na „Předplacená karta 40“, protože všechny tři základní částky poskočily o třetinu nahoru. A to i včetně datového balíčku.

