Používáte Předplacenou kartu 30 od Vodafonu? Pozor na zdražení

Na konci všech nabídek a schovaná hluboko na webu Vodafonu (vodafone.cz) je Předplacená karta 30. Ta je pro všechny, kteří moc nevolají ani nedatují a mají telefon spíše jen jako zálohu nebo na příjem hovorů. Po léta zde platilo hezky zapamatovatelné pravidlo: Kč/min, 3 Kč za SMS, 3 Kč za 10 MB, ale vaše denní útrata nikdy nepřesáhla 30 korun. Pokud ano, do konce dne jste měli volání SMS a 1 GB dat za tuto cenu.
To se ale od 27. 11. 2025 mění následujícím způsobem:
- Minuta volání bude nově stát 4 Kč.
- SMS bude nově stát 4 Kč.
- Data budou nově za cenu 4 Kč za každých 15 MB.
- Datový balíček při získání výhod minimálně 1 350 MB (maximálně 1 500 MB).
- Získání výhod po denní útratě 40 Kč.
Jinými slovy, karta by se měla přejmenovat na „Předplacená karta 40“, protože všechny tři základní částky poskočily o třetinu nahoru. A to i včetně datového balíčku.