O2 nabízí na léto všechny tarify Datamanie za akční ceny

Fotografie: O2

Léto patří podle českých operátorů k době, kdy nejvíce datujeme, a tak se mezi sebou přeřtahují nejrůznějšími zvýhodněnými nabídkami. V podání operátora O2 je to jeho tradiční předplacenka Datamanie. Tarif Datamanie 100 GB mohou nyní zákazníci pořídit za akční cenu 349 Kč měsíčně místo 449 Kč. Je to ideální volba, pokud potřebují velkou porci dat nebo druhou SIM kartu ke stávajícímu tarifu v případě, že v něm nestačí data. Mohou také využít neomezené volání v rámci České republiky za 15 Kč na den nebo SMS za 2 Kč.

Tarif Datamanie NEO nyní je nyní za akčních 699 Kč měsíčně místo 849 Kč. Vedle neomezených dat s rychlostí 20 Mb/s v rámci České republiky a 55 GB v zóně EU získají neomezené volání v České republice i zóně EU. Lze také posílat SMS za 1,50 Kč.

Využívat mobilní data po celých 365 dní pak zákazníci mohou s ročním datovým tarifem Datamanie 1000 GB, a to za akčních 2 999 Kč ročně místo 3 499 Kč. Mít v telefonu nebo třeba tabletu velkorysou porci dat pro práci i zábavu odkudkoli je tak nyní ještě výhodnější.

Nabídka platí do 31. 7. 2025. SIM kartu u všech akčních tarifů je potřeba aktivovat do 30. 9. 2025. Stačí si na webových stránkách O2 (o2.cz) objednat eSIM nebo fyzickou SIM kartu. Po objednání eSIM ji zákazník obdrží do pár minut do e-mailu, odkud si ji může ihned přidat do svého telefonu. Fyzické SIM karty posílá operátor zdarma přímo do poštovní schránky. Pak už nezbývá nic jiného než tarif aktivovat. Aktivaci provede zákazník jednoduše v aplikaci Moje O2 tím, že nastaví pravidelnou platbu z platební karty. Díky tomu se mu bude obnovovat tarif Datamanie NEO automaticky, a to každých 30 dní. U tarifu Datamanie 1000 GB stačí jednoduše provést jednu platbu na celý rok.