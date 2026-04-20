T-Mobile zpřísňuje podmínky u předplacenek. O co mu jde?

T-Mobile oznámil, že od 27. května 2026 mění podmínky platnosti kreditu u předplacených karet. Nově se totiž délka jeho platnosti odvíjí od výše dobití, což v praxi znamená přísnější režim hlavně pro zákazníky, kteří dobíjejí menší částky. Operátor tím nepřekvapivě jasně tlačí na vyšší útratu a pravidelnější dobíjení, ač to samozřejmě nepřiznává.
Zásadní změna spočívá v rozdělení platnosti podle výše kreditu. Pokud si zákazník dobije 500 Kč a více, získá standardní platnost 12 měsíců (366 dní). Při dobití nižší částky, tedy do 499 Kč, ale nově platnost klesá na 6 měsíců (183 dní). Nevyčerpaný kredit po uplynutí této lhůty bez náhrady propadá. Oproti dřívějšímu jednotnému ročnímu období jde o citelné zpřísnění. Důležité je nicméně zmínit, že každé další dobití automaticky prodlužuje platnost celého zůstatku. Pokud by nové dobití mělo kratší platnost než stávající kredit, nic se nezhorší – vždy platí delší lhůta. V praxi tak kombinace vyššího a nižšího dobití nezpůsobí zkrácení už běžící platnosti.
Změna se vztahuje pouze na nová dobití od 27. května 2026. Kredity nabité před tímto datem zůstávají beze změny a mají původní roční platnost. Stejně tak se nemění platnost samotného telefonního čísla, která zůstává 12 měsíců od posledního dobití. Beze změny fungují také balíčky služeb. Například roční datový balíček lze využívat po celou dobu jeho platnosti, i když mezitím dojde k expiraci kreditu. Balíčky placené kartou se navíc nadále automaticky obnovují, pokud je možné provést platbu.
Z pohledu zákazníka tak nová pravidla znamenají jediné – pokud si chcete kredit udržet, je potřeba buď dobíjet častěji, nebo sáhnout po vyšší částce.