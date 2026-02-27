mobilenet.cz na sociálních sítích

T-Mobile roste. Hlásí více zákazníků i vyšší spotřebu dat

Marek Vacovský
Fotografie: T-Mobile
  • Celkový počet zákazníků vzrostl na 6,643 milionu, především díky stabilnímu růstu tarifních klientů
  • Spotřeba mobilních dat meziročně vyskočila o 20,3 %
  • Tržby operátora dosáhly 31,858 miliardy korun a EBITDA vzrostla o 6,4 %

T-Mobile v Česku potvrdil stabilní růst. Celkový počet zákazníků meziročně vzrostl o 2,1 % na 6,643 milionu a největší podíl na tom mají tarifní zákazníci, jejichž počet dosáhl 4,135 milionu. Počet uživatelů předplacených karet se oproti loňsku nezměnil a zůstal na 1,72 milionu.

Zákazníci jsou středobodem všeho, co děláme. Naším cílem je, aby si jízdu s námi u T-Mobilu užili skutečně naplno, získávali v rámci zážitků vždy něco atraktivního navíc a jako jedni z prvních na českém trhu měli přístup k nejnovějším inovacím a technologiím. Velice mě těší, že se nám tato mise daří. Je to zásluha celého magentového týmu,“ uvedla Melinda Szabó, generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom, a doplnila: „Nepolevíme. Masivní investice v řádech miliard korun nejen do infrastruktury pokračují. Věříme, že se stavební zákon rozhýbe a pokrývání 5G signálem i domácností vysokorychlostním internetem co nejdříve zrychlí.

Výrazně rostla spotřeba dat, která se meziročně zvýšila o 20,3 %, potvrzující pokračující trend digitalizace a nárůstu využívání mobilního internetu. Tento růst se promítl i do finančních výsledků, tržby společnosti totiž meziročně vzrostly o 2,5 % na 31,858 miliardy korun a zisk EBITDA (AL) se zvýšil o 6,4 % na 13,542 miliardy korun.

Finanční ukazatele 2025 (meziroční srovnání)


  • Celkový počet zákazníků meziročně vzrostl o 2,1 % na 6,643 milionu
  • Počet tarifních zákazníků (bez M2M) činil 4,135 milionu
  • Počet M2M: 791 000
  • Počet uživatelů předplacených karet zůstává na 1,72 milionu
  • Spotřeba dat v mobilní síti stoupla o 20,3 %
  • Meziroční nárůst tržeb o 2,5 % na 31,858 miliardy korun
  • EBITDA (AL) – zisk před úroky a zdaněním meziročně narostl o 6,4 % na 13,542 miliardy korun
