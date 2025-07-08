Obliba SMS a předplacených karet stále klesá, ukazují výsledky T-Mobilu

Společnost T-Mobile zveřejnila výsledky hospodaření za první pololetí roku 2025. Data potvrzují pokračující růst poptávky po mobilních datových službách i stabilní expanzi zákaznické základny. Počet zákazníků meziročně vzrostl o 1,1 % na 6,575 milionu, výrazný nárůst vykázala i služba Magenta TV, kterou aktuálně využívá o 14,2 % více diváků než loni.
Spotřeba dat v mobilní síti se zvýšila o 18,3 %. Tržby operátora pak vzrostly o 2,1 % na 15,558 miliardy korun, zatímco provozní zisk EBITDA (AL) se zvýšil o výrazných 11,1 % na 6,846 miliardy korun. Naopak se opět potvrdil klesající trend u klasických SMS zpráv (pokles o 5,1 %) a předplacených karet, jejichž počet se snížil o 4,1 % na 1,7 milionu. Počet tarifních zákazníků bez M2M činil na konci pololetí 4,092 milionu, počet M2M připojení dosáhl 780 tisíc.
„První polovina roku 2025 potvrdila, že naše dlouhodobá strategie investic do mobilní i fixní infrastruktury, technologických inovací a odpovědného přístupu k zákazníkům i byznysu přináší výsledky. I v tak dynamickém prostředí, jakým telekomunikační sektor je, nadále rozšiřujeme nabídku našich služeb a posilujeme svou roli v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Aktuální výsledky jasně potvrzují efektivitu nejen v optimalizaci rozvoje optické infrastruktury a přípojek, ale také v kontinuálním rozšiřování našich 5G sítí, které podle ČTÚ během prvních šesti měsíců dosáhlo pokrytí přes 97 % populace,“ komentuje finanční výsledky Melinda Szabó, generální ředitelka T- Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.
Finanční ukazatele za H1/2025 (meziroční srovnání) v kostce
- Celkový počet zákazníků meziročně vzrostl o 1,1 % na 6,575 milionu
- Počet tarifních zákazníků (bez M2M) činil na konci H1 4,092 milionu
- Počet M2M: 780 000
- Počet uživatelů předplacených karet klesl o 4,1 % na 1,7 milionu
- Počet diváků MAGENTA TV narostl o 14,2 % na 311 tisíc
- Spotřeba dat v mobilní síti stoupla o 18,3 %
- Meziroční nárůst tržeb o 2,1 % na 15,558 miliardy korun
- EBITDA (AL) – zisk před úroky a zdaněním meziročně narostl o 11,1 % na 6,846 miliardy korun
Můj syn měl rovnou paušál (od druhé třídy). Nyní asi měsíc má vše neomezené, dostal jsem od TM skvělou nabídku. Data mají lepší parametry než můj paušál 😅. Ale on to narozdíl odemne využije. Klasickou SMS nikdy neposlal. Sociální sítě má zablokované a se světem komunikuje přes whatsapp.
EDIT: ok, zapomněl jsem na malou skupinu lidí, kteří mají jiný komunikační kanál a mobil je vedlejší záležitost. Osobně také málo volám a stačilo by mně 150 minut a 50 SMS, ale mám velkou spotřebu dat. Krom offline poslechu audio knih, často koukám na HBO Max a Prime Video. Proto se mi hodí neomezená data a to v paušálu je vždy v kombinacis neomezeným voláním a SMS. Se synem to máme u TM za 750,- včetně daně (za oba) tak není co řešit. Pamatuji si, když jsem si platil tarif 600min/600SMS za 1699,- data tam snad ani nebyly. Tehdy mě telefon živil, co bych tehdy dal za dnešní možnosti.
Příčetný člověk používá retenční řešení, Vodafone tarif Super (neomezenka s netem 10mbit/s) za 254 Kč... T-mobile a O2 podobná řešení 300-400 Kč...
Bavíme se v podstatě o dvou krabičkách cigaret...
Jestli se s tím chce někdo drbat víc, nic proti, jen si myslím, že skutečné úspory a bohatství se budují jinde a jinak.
