mobilenet.cz na sociálních sítích

Obliba SMS a předplacených karet stále klesá, ukazují výsledky T-Mobilu

Marek Vacovský
11
Obliba SMS a předplacených karet stále klesá, ukazují výsledky T-Mobilu
Fotografie: Pixabay
  • Mobilní datový provoz vzrostl o více než 18 %, tržby se zvýšily o 2,1 %
  • Zisk EBITDA vzrostl o výrazných 11,1 %

Společnost T-Mobile zveřejnila výsledky hospodaření za první pololetí roku 2025. Data potvrzují pokračující růst poptávky po mobilních datových službách i stabilní expanzi zákaznické základny. Počet zákazníků meziročně vzrostl o 1,1 % na 6,575 milionu, výrazný nárůst vykázala i služba Magenta TV, kterou aktuálně využívá o 14,2 % více diváků než loni.

Jak operátoři lákají nové zákazníky? Například skrze tyto „utajené“ nabídky
Přečtěte si také

Jak operátoři lákají nové zákazníky? Například skrze tyto „utajené“ nabídky

Spotřeba dat v mobilní síti se zvýšila o 18,3 %. Tržby operátora pak vzrostly o 2,1 % na 15,558 miliardy korun, zatímco provozní zisk EBITDA (AL) se zvýšil o výrazných 11,1 % na 6,846 miliardy korun. Naopak se opět potvrdil klesající trend u klasických SMS zpráv (pokles o 5,1 %) a předplacených karet, jejichž počet se snížil o 4,1 % na 1,7 milionu. Počet tarifních zákazníků bez M2M činil na konci pololetí 4,092 milionu, počet M2M připojení dosáhl 780 tisíc.

Tisíc korun za telefon ze šuplíku. T-Mobile láká na recyklační bonus
Přečtěte si také

Tisíc korun za telefon ze šuplíku. T-Mobile láká na recyklační bonus

První polovina roku 2025 potvrdila, že naše dlouhodobá strategie investic do mobilní i fixní infrastruktury, technologických inovací a odpovědného přístupu k zákazníkům i byznysu přináší výsledky. I v tak dynamickém prostředí, jakým telekomunikační sektor je, nadále rozšiřujeme nabídku našich služeb a posilujeme svou roli v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Aktuální výsledky jasně potvrzují efektivitu nejen v optimalizaci rozvoje optické infrastruktury a přípojek, ale také v kontinuálním rozšiřování našich 5G sítí, které podle ČTÚ během prvních šesti měsíců dosáhlo pokrytí přes 97 % populace,“ komentuje finanční výsledky Melinda Szabó, generální ředitelka T- Mobile Czech Republic a Slovak Telekom.

Finanční ukazatele za H1/2025 (meziroční srovnání) v kostce


  • Celkový počet zákazníků meziročně vzrostl o 1,1 % na 6,575 milionu
  • Počet tarifních zákazníků (bez M2M) činil na konci H1 4,092 milionu
  • Počet M2M: 780 000
  • Počet uživatelů předplacených karet klesl o 4,1 % na 1,7 milionu
  • Počet diváků MAGENTA TV narostl o 14,2 % na 311 tisíc
  • Spotřeba dat v mobilní síti stoupla o 18,3 %
  • Meziroční nárůst tržeb o 2,1 % na 15,558 miliardy korun
  • EBITDA (AL) – zisk před úroky a zdaněním meziročně narostl o 11,1 % na 6,846 miliardy korun
tisková zpráva,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Naposledy upraveno: 13:43
Se nedivím, otravovat se s kreditem může jen zločinec (zde to chápu), dlužníci, kterým nic jiného nezbývá a nakoc chudáci co trpí paranoiou (ty zcela upřímně lituji).

Můj syn měl rovnou paušál (od druhé třídy). Nyní asi měsíc má vše neomezené, dostal jsem od TM skvělou nabídku. Data mají lepší parametry než můj paušál 😅. Ale on to narozdíl odemne využije. Klasickou SMS nikdy neposlal. Sociální sítě má zablokované a se světem komunikuje přes whatsapp.

EDIT: ok, zapomněl jsem na malou skupinu lidí, kteří mají jiný komunikační kanál a mobil je vedlejší záležitost. Osobně také málo volám a stačilo by mně 150 minut a 50 SMS, ale mám velkou spotřebu dat. Krom offline poslechu audio knih, často koukám na HBO Max a Prime Video. Proto se mi hodí neomezená data a to v paušálu je vždy v kombinacis neomezeným voláním a SMS. Se synem to máme u TM za 750,- včetně daně (za oba) tak není co řešit. Pamatuji si, když jsem si platil tarif 600min/600SMS za 1699,- data tam snad ani nebyly. Tehdy mě telefon živil, co bych tehdy dal za dnešní možnosti.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
WilhelmMarioBell
WilhelmMarioBell
Naposledy upraveno: 15:26
To je zase klasická česká diskuze... :-D :-D :-D
Příčetný člověk používá retenční řešení, Vodafone tarif Super (neomezenka s netem 10mbit/s) za 254 Kč... T-mobile a O2 podobná řešení 300-400 Kč...
Bavíme se v podstatě o dvou krabičkách cigaret...

Jestli se s tím chce někdo drbat víc, nic proti, jen si myslím, že skutečné úspory a bohatství se budují jinde a jinak.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze