YouTube boří bariéry: Klíčová funkce Premium je konečně pro všechny zdarma

YouTube je s námi již více než 20 let a mobilní aplikace skoro stejně dlouho. Za tu dobu došlo k celé řadě změn, ať už jde o představení nových formátů videí, nebo o uvedení placené varianty Premium. S tou se pojí klíčová funkce mobilních aplikací: možnost přehrávat obsah na pozadí. Pokud jste však předplatné YouTube neměli, znamenalo to jediné: nutnost zůstat přímo v okně aplikace, abyste mohli obsah nadále sledovat či poslouchat. Zatímco pro majitele YouTube Premium znamená přechod do jiné aplikace pouze zmenšení přehrávače do plovoucího okna (tzv. funkce Picture-in-Picture), pro ostatní to dříve znamenalo konec podívané i poslechu.
Pro všechny uživatele bezplatné verze YouTube je proto příjemným překvapením nejnovější oznámení vývojářů platformy. Ti na oficiálních komunitních stránkách support.google.com ohlásili velkou změnu, která se u uživatelů projeví v následujících měsících, a to možnost využívat zmenšené okno PiP i v případě, že si YouTube nepředplácíte.
- Uživatelé bez předplatného Premium: Pro uživatele v USA se na fungování PiP nic nemění. Uživatelé mimo USA mají nyní přístup k PiP pro nehudební videa s delší stopáží na systémech Android a iOS.
- Předplatitelé Premium Lite (v ČR by se mohlo toto předplatné brzy objevit): I nadále budou moci využívat PiP pro nehudební obsah s delší stopáží na systémech Android a iOS.
- Předplatitelé Premium: Předplatitelé Premium si budou i nadále užívat PiP jak u hudebního (exkluzivně pouze pro Premium), tak u nehudebního obsahu.
Vývojáři zároveň dodávají, jak tuto funkci používat. Během přehrávání videa stačí přejet prstem nahoru (nebo klepnout na tlačítko plochy) pro opuštění aplikace. Video bude automaticky pokračovat v malém přehrávači, který lze po obrazovce libovolně přesouvat.