Sítě 6G už znají termín nasazení do ostrého provozu. Dočkáme se už za tři roky

Firmy Qualcomm Technologies a T‑Mobile oznámily, že spojují síly, tentokrát s cílem uvést co nejrychleji do komerčního provozu sítě 6G. Po úspěšném nasazení 5G Advanced se tak obě společnosti chystají definovat, jak bude vypadat další generace bezdrátové konektivity – a to nejen z pohledu rychlosti, ale i inteligence a efektivity, protože má být schopná vidět, co se kolem ní děje. Komerční start 6G se každopádně podle oznámení z barcelonského veletrhu MWC plánuje na rok 2029, samozřejmě s tím, že vývoj už běží naplno.
Nová generace sítí má být od základů „AI‑native“ a postavena na třech pilířích:
- Pokročilá konektivita – 6G výrazně zvýší pokrytí, kapacitu i výkon sítě. Vývoj zahrnuje širší pásma, Giga‑MIMO antény a obecně důraz na energetickou efektivitu.
- Integrované senzory – Sítě šesté generace přinesou také nativní schopnosti detekce a interpretace objektů a prostředí v reálném čase. To umožní například monitorování dopravy nebo detekci dronů.
- Energeticky efektivní vysokovýkonné výpočty – Infrastruktura bude kombinovat RAN a AI výpočetní kapacitu v cloudu, u uživatele a na lokální infrastruktuře. To umožní dynamické rozdělení výpočetních úloh a zvýší efektivitu, škálovatelnost a udržitelnost sítí.
„6G představuje bod obratu pro celý průmysl,“ uvedl Durga Malladi, výkonný viceprezident a generální manažer pro plánování technologií a datová centra ve Qualcomm Technologies, Inc. „Vedení společnosti Qualcomm Technologies v oblasti standardů 6G a naše bezkonkurenční portfolio technologií nás staví do pozice důvěryhodného partnera pro transformaci směrem k 6G. Jsme hrdí na spolupráci s T-Mobile, která nám umožňuje tuto vizi přetavit v realitu.“
„V T-Mobile jsme dlouhodobě lídrem v zavádění pokročilých bezdrátových technologií v širokém měřítku – od celonárodní 5G Standalone po 5G Advanced – a máme v úmyslu vést i cestu k 6G,“ řekl John Saw, prezident pro technologie a technický ředitel v T‑Mobile. „Naše rozšířená spolupráce s Qualcomm Technologies nám umožňuje podílet se na formování základních technologií 6G už od samého počátku, a zajistit, aby další generace bezdrátových sítí kladla důraz na efektivitu, inteligenci, výkon a měla skutečně pozitivní dopad na zákazníky. Spolu s Qualcomm Technologies se tedy nepřipravujeme jen na 6G – my jí pomáháme definovat a vést.“
