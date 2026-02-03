mobilenet.cz na sociálních sítích

Sítě 6G už znají termín nasazení do ostrého provozu. Dočkáme se už za tři roky

MWC 2026
Marek Vacovský
Fotografie: pixabay.com
  • Společnosti Qualcomm Technologies a T‑Mobile rozšiřují spolupráci, aby urychlily přechod od 5G Advanced k 6G
  • Cílem je komerční nasazení už od roku 2029

Firmy Qualcomm Technologies a T‑Mobile oznámily, že spojují síly, tentokrát s cílem uvést co nejrychleji do komerčního provozu sítě 6G. Po úspěšném nasazení 5G Advanced se tak obě společnosti chystají definovat, jak bude vypadat další generace bezdrátové konektivity – a to nejen z pohledu rychlosti, ale i inteligence a efektivity, protože má být schopná vidět, co se kolem ní děje. Komerční start 6G se každopádně podle oznámení z barcelonského veletrhu MWC plánuje na rok 2029, samozřejmě s tím, že vývoj už běží naplno.


Nová generace sítí má být od základů „AI‑native“ a postavena na třech pilířích:

  • Pokročilá konektivita – 6G výrazně zvýší pokrytí, kapacitu i výkon sítě. Vývoj zahrnuje širší pásma, Giga‑MIMO antény a obecně důraz na energetickou efektivitu.
  • Integrované senzory – Sítě šesté generace přinesou také nativní schopnosti detekce a interpretace objektů a prostředí v reálném čase. To umožní například monitorování dopravy nebo detekci dronů.
  • Energeticky efektivní vysokovýkonné výpočty – Infrastruktura bude kombinovat RAN a AI výpočetní kapacitu v cloudu, u uživatele a na lokální infrastruktuře. To umožní dynamické rozdělení výpočetních úloh a zvýší efektivitu, škálovatelnost a udržitelnost sítí.

6G představuje bod obratu pro celý průmysl,“ uvedl Durga Malladi, výkonný viceprezident a generální manažer pro plánování technologií a datová centra ve Qualcomm Technologies, Inc. „Vedení společnosti Qualcomm Technologies v oblasti standardů 6G a naše bezkonkurenční portfolio technologií nás staví do pozice důvěryhodného partnera pro transformaci směrem k 6G. Jsme hrdí na spolupráci s T-Mobile, která nám umožňuje tuto vizi přetavit v realitu.

V T-Mobile jsme dlouhodobě lídrem v zavádění pokročilých bezdrátových technologií v širokém měřítku – od celonárodní 5G Standalone po 5G Advanced – a máme v úmyslu vést i cestu k 6G,“ řekl John Saw, prezident pro technologie a technický ředitel v T‑Mobile. „Naše rozšířená spolupráce s Qualcomm Technologies nám umožňuje podílet se na formování základních technologií 6G už od samého počátku, a zajistit, aby další generace bezdrátových sítí kladla důraz na efektivitu, inteligenci, výkon a měla skutečně pozitivní dopad na zákazníky. Spolu s Qualcomm Technologies se tedy nepřipravujeme jen na 6G – my jí pomáháme definovat a vést.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tak u nás sotva 4G+ 🤣 než bude to právě 5G a 6G tak u 6G v roce 2045.
Pc Wifi
Pc Wifi
6G... v tom je skryty rok kdy se toho v evrope mozna dockame... 2036 :o))) a v tu dobu bude stale u nas v provozu i LTE... se vsim je evropa pozadu jakozto zcela klasicky
