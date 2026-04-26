Zatímco na vlajkové modely s označením Pro jsme u Viva zvyklí již několik let, letos se výrobce vůbec poprvé rozhodl Čechům nabídnout i absolutní špičku, která si označení Ultra rozhodně zaslouží, a to hned z několika důvodů. Novinka přináší ultimátní fotovýbavu, úctyhodný výkon i kapacitu baterie, ale také příslušenství, které jinde jen tak neuvidíte.
Technické parametry Vivo X300 Ultra 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163 × 76,8 × 8,5 mm, 232 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 600 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|duben 2026, ?
Obsah balení: včetně pouzdra
Novinka dorazí ve stylové krabičce, na které je vyražen kromě loga výrobce také znak společnosti Zeiss. Uvnitř pak čeká telefon, kabel typu USB-C/USB-C a praktické silikonové pouzdro. K telefonu je však k dispozici také celá řada dalšího příslušenství, které si můžete prohlédnout v samostatném videu.
- stylové balení s pouzdrem
Konstrukce a zpracování: fotomodul, nebo „fotomadlo“
Vlajkové telefony značky Vivo jsou vzhledem k fotovýbavě vždy osazeny výrazným kruhovým fotomodulem, avšak u modelu Ultra to platí dvojnásob a velikost tohoto prvku vás snadno ohromí. Nejedná se přitom ani tak o samotný průměr jako spíše o výšku fotomodulu, který výrazně vystupuje nad okolní povrch zad. Ostatně vystupuje natolik, že ani obyčejný smrtelník bez horolezeckého výcviku nemá problém telefon právě za fotomodul zvednout. Vadí to však?
Odpověď na tuto otázku má přinejmenším dvě roviny: hardwarovou výbavu fotoaparátů je v prvé řadě zkrátka nutné někam „napasovat“, v řadě druhé se svým způsobem jedná o statusovou záležitost, tedy dát patřičně na odiv, že tento fotomobil rozhodně není průměrný. Z praktického hlediska jsem byl pozitivně překvapen tím, že fotomodul nepředstavoval žádný problém, co se týče komfortu používání.
Po designové stránce lze konstatovat, že se zelená varianta skutečně povedla a obávat se nemusíte ani otisků prstů, které jsou prakticky neviditelné. Stejně tak mohu pochválit povedenou haptickou odezvu či ochranu IP68/IP69. Někoho překvapí absence AI tlačítka či dedikovaného tlačítka fotoaparátu. Z osobní dlouhodobé zkušenosti s iPhonem mi to ale nijak neschází. V každém případě se telefon prodává s tzv. Photographer Kitem, který telefon transformuje na „klasický“ fotoaparát s parádní spouští i gripem, který v sobě ukrývá rovněž powerbanku.
- vysoká úroveň ochrany
- praktický matný povrch
- povedený design
Displej: takřka bez výtek
Obrazovka je do velké míry podobná té z modelu X300 Pro, samozřejmě však došlo ještě na několik různých vylepšení. Kompletně plochá plocha je tak například mírně větší a má nově 6,82". Stejně tak byla vylepšena i jemnost z již tak více než dostačujících 452 PPI na 510 PPI. Také obnovovací frekvence povyrostla na 144 Hz ze 120 Hz, avšak technologie LTPO AMOLED logicky zůstala zachována, stejně jako parádní ultrazvuková čtečka otisků prstů prakticky umístěná výše.
Ve všech ohledech se jednoduše můžete těšit na parádní podívanou a nechybí třeba ani podpora Dolby Vision a samozřejmě i HDR10+. Výrobce také kryje displej vlastním sklem a dokonce i předinstalovanou fólií. Trochu zamrzí snad jen, že sklo nemá schopnost regulovat odlesky jako u vlajkových modelů od Samsungu či iPhonů. U takto drahého zařízení by to rozhodně přišlo vhod. K čemu naopak nelze mít výtek, to je maximální (4 500 nitů) i minimální jas (pouhý 1 nit), díky čemuž je vždy zajištěná bezproblémová čitelnost. Příkladně funguje také automatická regulace jasu a pochvalu si zaslouží i široké možnosti nastavení obrazovky, viz screenshoty.
- tenké rámečky a špičková jemnost
- parádní ultrazvuková čtečka otisku prstů
- velmi vysoký, ale v případě potřeby i nízký jas
- konkurence nabídne sklo s eliminací odlesků
Zvuk: stereo bez omezení
Vivo X300 Ultra je osazeno dvěma hlasitými reproduktory, které vykouzlí kvalitní zvuk, kde nedochází ke zkreslení ani na nejvyšší hlasitost. V nastavení se mi osvědčilo aktivovat režim Maestro, který zvuk ještě mírně vylepšuje. Žádný problém jsem neměl ani s kvalitou telefonních hovorů.
- kvalitní stereo zvuk
Výkon hardwaru: nepřekvapivě elitní výbava
V oblasti výkonu došlo k tomu, co zřejmě všichni očekávali. Je zde tedy nejlepší čip od společnosti Qualcomm (Snapdragon 8 Elite Gen 5), který je známý brutálním výkonem na papíře i v reálu. S Vivem X300 Ultra tak nebudete mít problém rozchodit na nejvyšší detaily ani ty nejnáročnější herní tituly, zároveň můžete mít klid, že ani za pár let telefon nebude po stránce výkonu nijak strádat. V rámci nejnáročnějšího 20minutového benchmarku v aplikaci 3DMark jsem také nezpozoroval výraznější zahřívání.
Nad rámec výkonného čipu výrobce navzdory „paměťové krizi“ nasadil také 1TB UFS 4.1 úložiště a 16 GB RAM LPDDR5X, což bude jedním z důvodů vysoké ceny. Výrobce také nasadil rychlé USB-C 3.2.
- špičkový výkon
- 1TB úložiště a 16 GB RAM
Výdrž baterie: dvoudenní jistota, nebo ne?
Novinka je osazena 6 600mAh baterií (24,69 Wh), což je výrazně víc než u modelu X300 Pro, který se již tak chlubil velmi slušnou výdrží. I v tomto případě pak můžete v rámci ustálenějšího používání počítat s výdrží 2 dny, na druhou stranu je logicky možné telefon „vyždímat“ i za poloviční (či ještě kratší) čas, pokud budete často natáčet videa ve vysokém rozlišení, fotit, hrát atd. Zejména, pokud se rozhodnete natáčet do logu v rozlišení 4K se 120 FPS, bude baterie poměrně rychle ubývat. Jakmile se však trochu nabažíte neustálého zkoumání toho, co všechno Vivo X300 Ultra dokáže, jsou dva dny při běžné zátěži standardem.
K dispozici je pak 100W nabíjení přes kabel s nabitím na velmi pěkných 72 % za půl hodiny, pokud tedy máte dostatečně výkonný adaptér s Power Delivery. Nabití do 100 % pak trvalo přesně 46 minut. Alternativně lze sáhnout i po bezdrátovém nabíjení, kdy si lze s proprietární nabíječkou podle výrobce sáhnout až na 40 W, v praxi se však budete potýkat s dvěma problémy, a to tím, že proprietární bezdrátová nabíječka od Viva není úplně levná (nejlevněji za cca 2 000 Kč) a s běžně dostupnými Qi nabíječkami za pár korun budete zase řešit problém s (ne)doléháním cívky na cívku kvůli velkému fotomodulu. To bude představovat problém i u mnoha integrovaných bezdrátových nabíječek v autech, kdy se bude telefon spíše nenabíjet než nabíjet.
Novinka by si také bezpochyby zasloužila magnety přímo v těle, které zde nejsou a na rozdíl od například Motoroly to výrobce neřeší ani tím způsobem, že by magnety integroval alespoň do dodávaného pouzdra v balení. V nastavení však nechybí možnost limitovat úroveň nabití (např. na 80 či 90 %), upřednostnit tzv. bypass nabíjení, kdy se energie doplňuje přímo do telefonu a nedochází k nabíjení baterie, nebo aktivovat maximální nabíjecí výkon. Také zde je ukazatel toho, kde přesně se nabíjecí cívka nachází, pokud byste tápali s polohováním telefonu na bezdrátové nabíječce.
- výdrž na nabití
- vysoká nabíjecí rychlost
- možnosti nastavení v oblasti nabíjení
- nemá magnetické bezdrátové nabíjení
- výrazný fotomodul může komplikovat bezdrátové nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 7, ale Bluetooth 5.4
V případě konektivity se můžete těšit na nejmodernější Wi-Fi 7, co se však týče Bluetooth, budete se muset spokojit „jen“ s verzí 5.4, nikoliv 6.0. Dále neschází NFC pro platby a veškeré navigační systémy, stejně jako podpora eSIM či jedné fyzické nanoSIM. Výrobce dokonce nezapomněl ani na infraport, naopak UWB schází. Jeho využitelnost je však natolik limitovaná, že to nepředstavuje žádný závažný problém.
- podpora všeho skutečně důležitého
- bez UWB
Fotoaparát: monstrózní fotovýbava pro ty nejnáročnější
Vivo X300 Ultra se prezentuje především jako fotomobil, který má na rozdíl od konkurentů, jako je Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro Max či Pixel 10 Pro XL, výrazně navrch již jen při pohledu na specifikace. A i praxe potvrzuje, že se jedná o ultimátní foto/video nástroj pro nejnáročnější.
|Hlavní snímač
|2,5× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamera
|Rozlišení
|200 Mpx
|200 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1,85
|f/2,67
|f/2,0
|f/2,45
|Ohnisková vzdálenost
|35 mm
|85 mm
|14 mm
|24 mm
|Velikost senzoru
|1/1,12"
|1/1,4"
|1/1,28"
|1/2,76"
|Druh ostření
|PDAF, laserové AF
|vícesměrové PDAF
|Dual Pixel PDAF
|AF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Výsledky jsou důkazem, že z hlediska kvality výstupu v dnešní době již skutečně není nutné s sebou nosit samostatnou kameru či fotoaparát. Hlavním tahákem jsou přitom dva 200Mpx senzory, které si okamžitě oblíbíte. Dodám jen, že na kompletní fotovýbavě se podílela společnost Zeiss, nikoliv pouze na těchto dvou. U hlavního snímače každopádně zaujme netradiční 35mm ohnisko, respektive netradiční v říši smartphonů, u klasických fotoaparátů se jedná o velmi běžnou/oblíbenou ohniskovou vzdálenost, se kterou můžete zachytit pěkné atmosférické záběry plné detailů, jež umožňují se snímky dále pracovat.
To stejné pak platí i pro teleobjektiv, který rovněž podává špičkové výsledky a chválil jsem jej již u Viva X300 Pro. V průběhu používání navíc mobil obdržel několik aktualizací, které fotoschopnosti ještě mírně vylepšily. Teleobjektiv s 2,5× optickým zoomem (úroveň přiblížení se odvozuje od hlavního snímače, který má v tomto případě 35 mm, avšak ohnisková vzdálenost je identická jako u modelu Vivo X300 Pro, tj. 85 mm) funguje skvěle pro zachycení portrétů, ale také maker. Jak hlavní, tak zoomovací objektiv navíc podávají skvělé výsledky také v noci či obecně zhoršených světelných podmínkách. Velmi dobře si vede také ultraširokoúhlý objektiv, u nějž zaujme velikost samotného senzoru. Fotí velmi kvalitně, ale „paf“ tak jako z hlavního a zoomovacího objektivu z něj zřejmě nebudete. Selfie kamerka pak postačí středně náročným více než dobře. Díky automatickému ostření navíc nemusíte řešit správné zaostření, respektive délku, na kterou budete selfie fotit.
Kde si Vivo zaslouží pochvalu, to je rozhodně fotoaplikace, která je krásně svižná (přepínání objektivů funguje jedna radost) a ukrývá v sobě mnoho různých nastavení. S ohledem na výbavu tak rozhodně přijde vhod například režim Profesionální fotografie, Profesionální video, Jeviště, Superúplněk atd. (viz screenshoty). V logu v kvalitě 4K/120 FPS pak můžete natáčet na všechny tři zadní fotoaparáty a přímo v rámci nahrávání přepínat mezi teleobjektivem a hlavním snímačem, pokud jste začali natáčet na jeden z nich. Minuta takového záznamu si pak ukousne třeba i více než 1 GB úložiště, 1TB paměťový čip tak rozhodně oceníte. Přímo ve fotoaplikaci je pak možné záznam zkomprimovat do formátu H.264, kdy komprimace 1minutového videa trvá přibližně 15 sekund.
Samotná kvalita videa je špičková, co se týče schopnosti rychle a přesně ostřit, velmi schopná je také stabilizace. I bez specializovaného příslušenství tedy můžete jen tak z ruky natáčet parádní videa. Pokud disponujete i veškerým příslušenstvím, včetně klece, viz samostatné video, můžete touto sadou bez problémů nahradit kamery/fotoaparáty, na které se běžně natáčí. Ostatně plánujeme pro vás samostatný obsah zaměřený právě na to, jak se s Vivem X300 Ultra natáčí z pohledu kameramana. Zde se také detailně zaměříme na přídavný teleobjektiv, grip a další.Ukázka 200Mpx rozlišení u teleobjektivu (33,66 MB, jpeg)
- špičková fotovýbava
- bohatá nabídka profi příslušenství
- parádní kvalita videa
- svižná a přehledná fotoaplikace
Software: ColorOS k vašim službám
Nadstavbou je v tomto případě OriginOS 6. Systém je krásně svižný, skýtá nepřeberné množství nastavení, přitom však nepůsobí zbytečně nabobtnale. Jediným neduhem je typická záliba v tom předinstalovat do telefonu různý balast, naštěstí jej lze snadno odinstalovat. V případě softwarové podpory výrobce garantuje pět velkých aktualizací OS a sedm let bezpečnostních záplat. V aktualizacích tak X300 Ultra mírně zaostává za konkurenty od Samsungu či Googlu, potěší však rychlostí bezpečnostních záplat (v době vydání se jednalo o dubnové záplaty).
Nadstavba se používá velmi příjemně a obsahuje aplikace jako Zdraví, EasyShare pro přenos souborů napříč platformami (tj. rozumí si s iPhonem) či přenos zařízení. Dále zde najdeme funkce jako vysílačka pro offline komunikaci, iManager jako nástroj pro optimalizaci, správce souborů či integrovaný prohlížeč obrázků a videí. Kromě toho nechybí řada aplikací od Googlu a také několik zbytečných bloatwarových aplikací typu booking.com a pro někoho možná i Netflix či Spotify (situace však není ani zdaleka taková jako například často u Realme). Vivo má také několik funkcí AI, ať už se jedná o vylepšování fotografií či třeba tvorbu titulků v reálném čase, překlad apod. Některé aplikace, jako je například funkce „Super přetažení“, vyžadují překvapivě přístup k internetu a některé funkce budou nejlépe fungovat s aktivovaným účtem Vivo. V telefonu také nelze vytvářet obrázky, zato lze při pořizování snímků využít generickou AI k dopočítání. Oproti například Xiaomi tedy Vivo nabídne méně vychytávek umělé inteligence, ty však hodlá do budoucna rozšiřovat.
- rozumná délka podpory
- konkurence garantuje ještě více aktualizací
- oproti konkurenci, jako je Xiaomi, méně funkcí umělé inteligence
Zhodnocení
Vivo X300 Ultra představuje skutečně ultimátní zařízení, které dokáže ohromit především dechberoucími parametry v kategoriích mobilní fotografie, hrubého výkonu, kvality displeje či rychlosti nabíjení a výdrže. Jestliže se dokážete přenést přes absenci magnetického systému nebo chybějící antireflexní úpravu panelu, nezůstává v podstatě žádný zásadní aspekt, který by bylo možné novince vytknout.
Ačkoliv někteří konkurenti mohou lákat na delší podporu či technologii UWB, Vivo X300 Ultra je s přehledem deklasuje nekompromisní fotovýbavou a širokou paletou doplňkového příslušenství, díky němuž lze smartphone transformovat na profesionální nástroj pro tvorbu videí a fotografií. V čase přípravy této recenze bylo navíc možné přístroj zakoupit u autorizovaného prodejce za cenu pohybující se kolem 44 tisíc korun po započtení výkupního bonusu, přičemž balení obsahovalo i praktickou brašnu a dedikovaný Photography Kit. Tato nabídka sice z modelu X300 Ultra automaticky nedělá masovou záležitost, nicméně pro náročné se tímto krokem stává novinka mnohem atraktivnější.
Konkurence
Samsung Galaxy S26 Ultra nabídne pero S Pen i displej s antireflexní povrchovou úpravou, v oblasti fotovýbavy však za Vivem X300 Ultra poměrně výrazně zaostává, stejně tak i u nabíjecího výkonu.
Samsung Galaxy S26 Ultra
|Rozměry
|163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Apple iPhone 17 Pro Max nabídne magnetické nabíjení, antireflexní úpravu obrazovky i pokročilé 3D rozpoznávání obličeje, nabíjení je však značně pomalejší a fotovýbavou Vivo X300 Ultra iPhone hravě porazí.
Apple iPhone 17 Pro Max
|Rozměry
|163,4 × 78 × 8,8 mm, 233 g
|Displej
|OLED, 6,9" (2 868 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 832 mAh
Xiaomi 17 Ultra disponuje rovněž parádní fotovýbavou, v případě pořízení speciálního Leica Leitzphonu se navíc můžete těšit i na netradiční ovládací prvek na samotném fotomodulu. Oproti Vivu X300 Ultra je však osazeno o něco menší baterií a výrobce k zařízení nedodává tak bohaté příslušenství jako Vivo.
Xiaomi 17 Ultra
|Rozměry
|162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 219 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
Jinak X300 Ultra bude asi super telefon. Ale na netu už je dost srovnání, kde je hezky vidět, že ten rozdíl mezi Pro a Ultra není zas tak brutální, a kdo koupí Pročko, tak bude spokojený za méně jak půlku.
doba je takova ze kdyz tam neni je to bezny standart, kdyz je je to lehounky nadstandart.
