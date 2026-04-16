5G tam, kde nebylo nic. T-Mobile dobývá „bílá místa“

T-Mobile pokračuje v rozšiřování 5G pokrytí i do míst, kde dosud chyběla kvalitní mobilní infrastruktura. Vedle vlastní výstavby se operátor zapojil také do projektu Ministerstva průmyslu a obchodu zaměřeného na takzvaná „bílá místa“, tedy lokality s nedostatečným nebo žádným signálem. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy a navazuje na širší strategii rozvoje digitálních vysokokapacitních sítí v Česku. „Celý projekt stojí na spolupráci mobilních operátorů mezi sebou, ale i operátorů a státu s vizí společného cíle – vybudovat kvalitní infrastrukturu pro moderní digitální společnost. Operátoři využívají sdílení pasivní infrastruktury, které umožňuje efektivnější plánování, úsporu nákladů a rychlejší realizaci i v menších nebo technicky náročnějších lokalitách,” dodává Jiří Grund, prezident APMS.
Cílem je každopádně zlepšit dostupnost moderní konektivity především v odlehlých a řídce osídlených oblastech, kde se výstavba běžně nevyplácí. Právě zde často selhávají tržní mechanismy, a bez veřejné podpory by k rozvoji infrastruktury docházelo jen velmi pomalu. T-Mobile díky projektu plánuje pokrýt 5G sítí celkem deset lokalit napříč republikou, přičemž aktuálně má dokončené tři z nich.
„Zajištění kvalitního mobilního pokrytí i v menších a terénně složitých lokalitách považujeme za důležitou součást digitálního rozvoje České republiky. Projekt dotačních Bílých míst nám umožňuje vybudovat moderní infrastrukturu i tam, kde by se její výstavba bez veřejné podpory realizovala jen velmi obtížně. Významná byla i legislativní změna, kterou navrhl poslanec Jiří Havránek. Ta odbourala zbytečnou administrativu spojenou s povolováním staveb, a proto se nám podařilo, oproti standardní době výstavby 3-4 let, postavit vysílače již za rok a půl,“ doplnil Martin Adam, právní expert ze společnosti T-Mobile Czech Republic.
Po Sudicích na Vysočině a Borku v Karlovarském kraji nově spouští operátor 5G pokrytí také ve Vidoni v Královéhradeckém kraji. Právě tato realizace ukazuje, že i složitější projekty v méně dostupných regionech mohou uspět, pokud probíhá úzká spolupráce mezi operátorem, samosprávou a místními obyvateli. V případě Vidoně předcházela samotné výstavbě intenzivní debata s obcí o potřebě lepšího pokrytí.
Projekt je zaměřen především na budování pasivní infrastruktury základnových stanic, která následně umožní poskytování moderních hlasových i datových služeb. Výstavba v těchto lokalitách bývá technicky i ekonomicky náročná, o to důležitější je proto role dotační podpory.