Šuplíky plné zlata? Sběrem starých telefonů k zápisu do České knihy rekordů

Projekt ReRekord, za kterým stojí iniciativa Ukliďme Česko ve spolupráci s Remobilem a s podporou společnosti T-Mobile Czech Republic, se blíží k zápisu do České knihy rekordů. V aktuální kampani se mu totiž podařilo sesbírat už více než 5 000 vysloužilých mobilních telefonů.
„Přinášíme na trh špičková zařízení vlastní značky i dalších výrobců. Současně vnímáme velkou zodpovědnost za minimalizaci dopadů jejich spotřeby. Proto už od roku 2023 podporujeme Remobil v jeho misi. Letos se díky partnerství s Ukliďme Česko podařilo propojit sběr vysloužilé elektroniky s dobrovolnickou pomocí přírodě a prospět tak životnímu prostředí hned dvakrát,“ říká Martin Orgoník, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti T- Mobile. „Zároveň se do úklidu zapojili i naši zaměstnanci – společnými silami jsme vyčistili kus krajiny v Milovicích.“
Oficiální výsledek bude potvrzen po finálním přepočtu a kontrole komisařem z Agentura Dobrý den, která v Česku spravuje evidenci rekordů. Současně se tím překoná dosavadní rekord z roku 2019, kdy bylo sesbíráno 4 462 zařízení. Za každé odevzdané zařízení každopádně putuje 10 korun na podporu dobrovolnických a úklidových aktivit, vybrané prostředky tak pomáhají financovat například pytle, rukavice a další vybavení pro tisíce dobrovolníků po celé republice.
Do sběru se zapojily nejen domácnosti, ale i firmy, školy a návštěvníci více než stovky prodejen T-Mobile v Česku. Část telefonů byla odevzdána přímo na prodejnách, další přes sběrné akce nebo prostřednictvím Zásilkovny. T-Mobile se přitom sběru a recyklaci mobilních telefonů věnuje dlouhodobě. Jen v loňském roce se ve spolupráci s Remobilem podařilo sesbírat více než 51 700 zařízení. Recyklace má přitom i výrazný environmentální dopad – přispívá k úspoře emisí CO₂ i vody a zároveň umožňuje znovuvyužití cenných surovin, které jsou potřeba při výrobě nových zařízení.
„V šuplících českých domácností leží asi 12 milionů nepoužívaných telefonů a každý rok jich přibude dalších 400 000. Naším cílem je šířit povědomí o tom, že i starý telefon může ještě sehrát velkou ekologickou roli a každý kus má smysl – pro jeho výrobu je potřeba přes 100 kg surovin. Ty díky recyklaci nepřijdou vniveč. T-Mobile nám pomáhá vytvářet podmínky pro to, aby se lidé do recyklace více zapojovali,“ říká Miloš Polák, zakladatel projektu Remobil.
Cílem kampaně je nejen rekordní sběr, ale i změna přístupu lidí k elektroodpadu a jeho dalšímu využití. Recyklace navíc pomáhá i sociálně, protože podporuje vznik chráněných pracovních míst a část výtěžku z každého zařízení směřuje na dobročinné projekty.