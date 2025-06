O2 konečně spouští to pravé 5G. SA variantu prodává jako 5G+

Fotografie: O2

O2 nasazuje do své sítě nové 5G jádro od společnosti Nokia. Tato technologie je v mobilním světě srdcem celé sítě – a právě díky ní budou služby O2 ještě spolehlivější, rychlejší a připravené na to, co přinese budoucnost.

Přesně 5 let po prvním komerčním spuštění 5G sítě tak přichází O2 s dalším velkým technologickým milníkem, který posouvá jeho síť mezi ty nejlepší na světě. „Jako první operátor v Česku spouštíme novou generaci sítě. Ta zákazníkům přinese zlepšení ve všech parametrech a umožní lépe reagovat na jejich potřeby. Podpoří i další rozvoj automatizace nebo zavádění nových služeb jako jsou privátní sítě či Red Cap technologie,“ vysvětluje technologický ředitel O2 Jan Hruška.

Neustálý rozvoj sítí a modernizace jsou zásadní pro zlepšování služeb zákazníkům. „Těžko byste našli obor, kde došlo za poslední roky k tak obrovským posunům v rozvoji i očekávání zákazníků. Za poslední tři dekády se dostupná rychlost stahování zvýšila 100 000krát – z maximálních sotva 10 kb/s a na současný 1 Gb/s. Síť 5G+ pak s sebou přinese možnost dosahovat reálně až 2 Gb/s,“ říká Jan Hruška s tím, že kontinuální rozvoj technologií je důležitý zejména proto, že roste i datový provoz jako celek. Za posledních 5 let vzrostl dokonce pětinásobně.

Nové 5G+ jádro běží v cloudu

Nové jádro funguje plně v cloudu – tedy v moderním a flexibilním prostředí, díky kterému může O2 služby nejen rychleji zavádět, ale také je lépe přizpůsobit konkrétním situacím. Do budoucna tak může síť nabídnout například vyšší kvalitu hovorů, bezpečnější připojení pro firmy nebo i výstavbu chytrých privátních sítí na míru školám, nemocnicím nebo dopravě. „Přechod na 5G+ není jen technologickým pokrokem, ale přináší zcela novou architekturu, která mění způsob, jakým síť funguje, škáluje a reaguje na potřeby uživatelů – od běžných zákazníků až po průmysl,“ popisuje Jan Hruška.

Síť 5G+ spustí operátor O2 postupně všude tam, kde je nyní dostupná původní 5G síť založená na non-stand alone architektuře, tedy taková, jak ji známe teď. Postupně na ni do podzimu 2025 přepne všechny tyto vysílače a umožní tak všem zákazníkům využívat všech benefitů, které přináší.

Podpora zařízení

Na příchod této technologie se postupně připravují i výrobci telefonů a dalších zařízení. Spuštění 5G+ přináší změnu nejen na straně sítě, ale také i na straně podporovaných zařízení. „Pro plnohodnotné využití všech výhod nové generace sítě – jako je rychlejší odezva, stahování i nahrávání, vyšší bezpečnost nebo energetická efektivita, je potřeba mít zařízení, které je na 5G+ skutečně připravené a dokáže se k němu plnohodnotně připojit,“ doplňuje technologický ředitel O2 Jan Hruška s tím, že společnost O2 už s prvními výrobci zahájila certifikační řízení a vybraná zařízení se tak začnou do sítě připojovat už během následujících týdnů.

Firmy, které chtějí připojit k 5G+ zařízení jako firemní routery, IoT zařízení či modemy, ať už v logistice, výrobě nebo zdravotnictví, musí kromě síťového řešení zohlednit také kompatibilitu a certifikaci těchto koncových zařízení.

5G+ jako síť budoucnosti

Spuštění 5G+ představuje zásadní milník v evoluci mobilních sítí – jde o víc než jen o rychlejší internet. Nová architektura přináší vyšší bezpečnost, nižší latenci, možnost nasazení privátních sítí i síťových slicingů. Zároveň otevírá cestu k technologiím budoucnosti, jako jsou autonomní systémy, průmyslové IoT nebo pokročilé digitální služby. Pro firmy i koncové uživatele znamená 5G SA platformu, která je flexibilní, výkonná a připravená na to, co přinese další digitální desetiletí. Je to víc než síť – je to digitální platforma, která propojí lidi, firmy i technologie budoucnosti.