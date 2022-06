Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Vivo nás trochu zaskočilo uvedením špičkového nového telefonu, na český trh přichází další nová značka a Samsung dost možná zařízne jednu z populárních řad. Nejprve se ale podíváme na netradiční novinku od Nothingu. Vítejte u mNews.

mNews #177 – Svítící telefon Nothing a další novinky týdne

Podcast v audio formě

Nothing láká na první telefon

Společnost Nothing, kterou vede zakladatel značky OnePlus, má na svém triku zatím jen povedená sluchátka. Již brzy se však dočkáme i telefonu, který se oficiálně začal objevovat na prvních obrázcích a videích. Více se o něm dozvíme 12 července, ale zatím známe podobu zadní strany, která má velmi technicistní vzhled. Hlavně však obsahuje uskupení LED, které nejsou jen pro okrasu, ale mají funkci. Mohou vás upozornit na zmeškané události, přisvítit temnou scénu při focení, rozzáří se u bezdrátového nabíjení a co je asi nejstylovější, pruh na spodní straně funguje jako ukazatel stavu baterie při nabíjení. Na druhou stranu, pokud si následně telefon strčíte do pouzdra, najednou už tak unikátně působit nebude.

Vivo X80 Pro představeno

Naopak plně byl odhalen nový vlajkový model značky Vivo s označením X80 Pro, který rovněž vstupuje na náš trh. A zatímco ve střední třídě nás Vivo občas nepřesvědčilo cenou, tady by to mohlo být naopak. Za 27 tisíc korun totiž dostanete ultimátní výbavu, samozřejmostí je Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB rychlé RAM a 80W drátové nebo 50W bezdrátové nabíjení. Za zmínku taky stojí velká ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji nebo voděodolnost IP68. Velký důraz je kladen na fotoaparáty. Vivo spojilo síly se značkou Zeiss a láká na vylepšený bokeh, gimbal stabilizaci, filmovou podobu videí a přirozené barvy. My už telefon začínáme testovat a zatím foťáky nevypadají špatně. Do prodeje vstupuje model právě dnes.

Infinix vstupuje na český trh

Na českém trhu s telefony to zkusí další značka. Samozřejmě čínská. Jmenuje se Infinix a pokud jste o ní neslyšeli, není se čemu divit, je ve světě technologií poměrně nová. Ale podobně jako Realme se pyšní rychlým růstem. Dosud působila vedle Číny v rozvojových zemích: Indii, Africe a ráda by zakořenila i v Evropě. Tam jí má být bránou právě Česko a Polsko. Značka se zaměřuje především na telefony střední třídy. Ostatně jako nedávná novinka Tecno, která patří stejnému majiteli. Jak se zde bude nováčkům dařit teprve uvidíme.

Samsung zařízne Fan Edition

Samsung dost možná zařízne svou „skoro-vlajkovou“ řadu Fan Edition. Alespoň se o tom mluví v zasvěcených kruzích. První FE vycházela z Galaxy S20 a přinášela několik úprav, dle slov Samsungu na přání fanoušků. Proto ten název. Poslední generace přišla se značným zpožděním, což Samsungu vůbec nehrálo do karet. Parazituje totiž jak na Galaxy S22, tak i na doprodejích Galaxy S21. A jelikož o modelu S22 FE neexistují žádné zprávy ani úniky, začíná to vypadat, že Samsung strategii přehodnotí a modelu se vůbec nedočkáme.

Mrzelo by vás, kdyby další FE na trh nepřišla? Nebo je podle vás tak jako tak zbytečné? A dejte nám vědět do komentářů, co si myslíte i o ostatních novinkách.