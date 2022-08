Vivo dá k top modelu X80 Pro bezdrátovou nabíječku zdarma

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V letošním roce se mezi absolutní smetánku pokusilo nahlédnout čínské Vivo, a to s modelem X80 Pro. V jeho výbavě najdeme vše, co by mohli ti nejnáročnější uživatelé potřebovat. Pochopitelně jde o kvalitní LTPO AMOLED displej s jemným rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí, výkonný Snapdragon 8 Gen1, špičkovou sestavu fotoaparátů, zvýšenou odolnost a dokonce i bezdrátové nabíjení.

A právě poslední jmenovaná vlastnost Viva X80 Pro nyní nabírá na důležitosti. Výrobce si totiž připravil speciální srpnovou akci, během které vám k telefonu zdarma přidá bezdrátovou nabíječku Flash Charge s výkonem 50 W. Velmi rychle nabíjet tak budete moci i bez kabelů. Nabíjení do 50 % proběhne za 23 minut, ale je nutné bezdrátovou nabíječku napájet adaptérem o výkonu alespoň 66 W. Doplňme, že se jedná o nabíječku ve tvaru stojánku a také to, že je akce platná až do 31. srpna u všech obchodních partnerů Viva. Abyste bezdrátovou nabíječku zdarma získali, stačí zaregistrovat nově koupený telefon na stránkách vivobonus.cz.