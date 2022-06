Papoušek obdivuje ladné křivky smartphonu Nothing s měsíčním předstihem

Přestože si počkáme na oficiální představení vůbec prvního smartphonu společnosti Nothing ještě několik týdnů (je naplánováno na 12. července), na internetu již koluje podoba zad nového telefonu. Zakladatel společnosti, Carl Pei, umístil obrázek s podobou zad první telefonní vlaštovky na Twitter a design označuje za odvážný, hřejivý a „plný duše“.

Leaks are harder to contain nowadays and many of you have been waiting for a long time. So here it is. This is phone (1) design.



More to come. Tune in on 12 July. https://t.co/aOqmhLylCI