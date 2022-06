Samsung zřejmě zařízne řadu Fan Edition. Modelu Galaxy S22 FE se možná nedočkáme

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung před takřka dvěma lety přišel se zajímavou možností v podobě řady Fan Edition. Ta měla přinášet v podstatě vlajkovou loď, avšak cenově dostupnější. Jinými slovy přinést to nejlepší od Samsungu pro všechny fanoušky. Vůbec první zástupce řady v podobě Galaxy S20 FE měl být již v loňském roce nahrazen nástupcem. Bohužel se tak nestalo a současný Galaxy S21 FE přišel až zkraje letošního roku. To by samo o sobě nemuselo být na škodu, kdyby záhy nepřišla nová a lepší řada Galaxy S22.

Dle informací sammobile.com je právě toto neplánované opoždění možným důvodem, proč Samsung přistoupí k tomu, že řadu s přídomkem FE po dvou letech ukončí. Velmi pravděpodobně se proto již nedočkáme Galaxy S22 FE. Dalším možným vysvětlením je, že i kvůli opoždění je pro jihokorejského výrobce obtížné nový model FE někam zařadit. V současné době totiž různě parazituje na nejlevnějším Galaxy S22 a následně pak i na doprodávajícím se Galaxy S21.

Dalším možným zmiňovaným důkazem, že Galaxy S22 FE není v plánu, je neexistence úniků o takovém modelu, přičemž v loňském roce jsme měli již poměrně ucelenou představu o blížícím se Galaxy S21 FE.