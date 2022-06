Přivítejte Vivo X80 Pro s nekompromisní fotovýbavou a obří ultrazvukovou čtečkou

Fotografie: Vivo

Vivo dnes uvedlo na trh nový smartphone X80 Pro, který je vlajkovým modelem nejvyšší řady X. Na jeho výrobě se podílela společnost Zeiss, uživatelé se tak mohou těšit na nové funkce pro pořízení uměleckých filmových fotografií a videa.

Profesionální fotografické funkce ve spolupráci s Zeiss

Fotoaparát Vivo X80 Pro je vybaven rozsáhlými vylepšeními a poprvé přináší ve spolupráci se společností Zeiss režimy videa ve filmovém stylu. Nová funkce Zeiss Cinematic Video Bokeh vytváří oválný bokeh (rozostření světelných bodů) ve filmovém poměru stran 2,39:1 – umožňuje tak vytvořit širokoúhlý filmový efekt objektivu. Uživatelé si mohou zvolit také běžný video bokeh objektivu a jedním klepnutím vytvořit portrétní videa. Efekt se mění v závislosti na ohniskové vzdálenosti, cloně a vzdálenosti snímání. Světelné body jsou kulaté, v běžném rámečku 16:9.

Kromě toho byly do funkce Zeiss Superb Portrait přidány nové efekty, například Zeiss Cinematic Style Bokeh, který uživatelům umožňuje obnovit klasickou hollywoodskou estetiku přidáním bokeh efektu jako u filmu s širokoúhlým poměrem stran 2,39:1 v kombinaci s uměleckým dlouhým oválným bokehem.

Celkové efekty lze vylepšit pomocí algoritmu simulace filmových objektivů Vivo a technologie hloubky ostrosti se dvěma fotoaparáty. Ta kombinuje vykreslování a zpracování odlesků. Rozpoznáním světelných bodů se identifikuje nejjasnější bod na snímku a lze vytvořit umělecké modré světelné stopy, podobné modrému pruhu u filmových objektivů. Fotoaparát Vivo X80 Pro má také technologii Zeiss Natural Color 2.0, která je podpořena AI Perception Engine, jež zlepšuje přesnost a změnu barev a jasu během fotografování. Zeiss Natural Color dokáže reprodukovat přirozené barvy a automaticky optimalizovat přesnou expozici i vyvážení bílé, čímž umožňuje, aby snímek co nejlépe odrážel to, co vidí lidské oči. Toto vylepšení funkcí zahrnuje možnost úpravy jasu tónů, čímž zachycuje zážitky, které vypadají realističtěji a přirozeněji.

Prémiové fotografování

X80 Pro má 32Mpx přední fotoaparát a zadní systém čtyř fotoaparátů, který se skládá z 50Mpx ultrazvukového fotoaparátu s GNV snímačem a optickou stabilizací obrazu (OIS), 48Mpx širokoúhlého fotoaparátu, 12Mpx portrétního fotoaparátu s gimbalem a 8Mpx periskopového fotoaparátu. 12Mpx portrétní kamera s gimbalem umožňuje stabilizaci videa, zatímco hlavní kamera obsahuje upravený ultrazvukový snímač GNV pro optimalizaci odrazivosti a snížení rozptýleného světla. To vše ve spojení se skleněnou čočkou s vysokou propustností pro nízký rozptyl a teplotní drift pro snížení oslnění.

X80 Pro je vybaven nejnovější iterací obrazového čipu Vivo V1+, který uživatelům přináší vyšší zážitek díky integrovanému systému umělé inteligence pro vylepšení profesionálního obrazu. X80 Pro obsahuje přidanou funkci AI Video Enhancement, které umožňuje zařízení automaticky identifikovat správný režim pro světelné podmínky, přičemž uživatelům nabídne výběr mezi video HDR a nočním režimem v závislosti na scenérii. Čip Vivo V1+ navíc vylepšuje vizuální zážitek při zobrazování a hraní her.

X80 Pro je vybaven procesorem Snapdragon 8 Gen 1.

Panoramace fotoaparátu je nová a exkluzivní funkce, která dále zvyšuje dynamické schopnosti této vlajkové řady. Funkce disponuje technologií sledování pohybu portrétu a dokáže snížit rozmazání pohybu způsobené třesoucíma se rukama. Kromě toho noční sportovní režim umožňuje uživatelům pořizovat vynikající dynamické snímky, protože díky vylepšeným schopnostem detekce pohybu dokáže zachytit jasnější fotografie i během extrémních scenérií.

Vynikající výkon

X80 Pro je vybaven procesorem Snapdragon 8 Gen 1. Celá řada je navíc osazena vylepšenou pamětí LPDDR5 a vylepšeným systémem UFS 3.1 pro vysokou rychlost chodu a ukládání dat. Vhod přijde rovněž ultravelká chladicí komora s kapalinou, která umožňuje maximální chladicí plochu, což pomáhá udržet stabilitu při používání hraní, nahrávání videa atp.

X80 Pro podporuje jak 80W FlashCharge, tak 50W bezdrátové FlashCharge. Velikost baterie je 4 700 mAh. S takto velkou baterií se X80 Pro dokáže plně nabít za pouhých 36 minut, zatímco jeho předchůdce X60 Pro za 65 minut.

Kromě toho je X80 Pro vybaven zcela novým 3D ultrazvukovým snímačem otisků prstů, který zajišťuje velmi rychlý proces zápisu otisků prstů – stačí jedno klepnutí a je hotovo. Tradiční jednobodové optické snímání otisků prstů v displeji vyžaduje 15 až 20 klepnutí. Jakmile je otisk prstu zaregistrován, poskytuje jedno z nejrychlejších odemknutí v mobilním průmyslu – za pouhé 0,2 sekundy. Rozpoznávací oblast je 11,1krát větší než u klasických optických snímačů otisků.

Hraní a duální stereo reproduktory

X80 Pro je vybaven velkým lineárním motorem s osou X, který je podporován vibračním algoritmem vyvinutým společností Vivo. Ten umožňuje tiché, ale výkonné vibrace na základě probíhající scény. Rychlost odezvy se zvýšila o 20 % s živějšími vibracemi pro příjemné hraní.

Novinka se začne na českém trhu prodávat již 23. června.

Duální stereofonní reproduktor poskytuje vyvážené silné basy pro zlepšení celkového zvukového efektu. Duální reproduktory se v řadě X objevují na evropském trhu poprvé.

Elegantní voděodolný design

Estetika čtverce a kruhu, která tvoří objektiv a základnu, je inspirována vzhledem profesionálních fotoaparátů a je začleněna do koncepce vnějšího designu X80 Pro.

Cena a dostupnost

Vivo X80 Pro se na českém trhu začne prodávat od 23. června za doporučenou cenu 26 999 Kč. Vivo pro nejrychlejší zájemce připravilo promo akci, díky které při zakoupení modelu X80 Pro obdrží zdarma bezdrátová sluchátka Vivo TWS 2 ANC Blue v ceně 2 999 Kč. Stačí, aby si zaregistrovali nákup telefonu na www.vivobonus.cz (stránka nebyla v době publikace článku spuštěna). Dárek následně obdrží na svou adresu. Akce platí od 23. června do 17. července.