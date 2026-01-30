mobilenet.cz na sociálních sítích

Přichází Realme 16 s velkou baterií a procesorem Dimensity 6400

Michal Pavlíček
Fotografie: Realme
  • Mobil má například baterii s kapacitou 7 000 mAh
  • Hlavní 50megapixelový fotoaparát je doprovázen zrcátkem
  • AMOLED displej láká 120 Hz a Full HD+ rozlišením

Zatímco modely Realme 16 Pro a Pro+ už byly představeny, základní model Realme 16 si dal na čas. Čekání skončilo až dnes, kdy Realme představilo telefon (viz realme.com), který kombinuje dlouhou výdrž s designem, který si bezostyšně půjčuje inspiraci u konkurence, a přidává k tomu pár vlastních neotřelých nápadů.

Realme 16

Výrobce vsadil na neotřelý vizuální směr, který nazývá Air Design. Ten se vyznačuje především horizontálním modulem fotoaparátu, který připomíná designové prvky známé z řady Google Pixel nebo iPhonu Air od Applu. Přestože telefon působí lehce a elegantně, v jeho útrobách se skrývá nečekaná síla v podobě obří 7000mAh baterie, která slibuje nadstandardní výdrž přesahující dva dny intenzivního používání.

Zajímavým prvkem zadní strany je drobné zrcátko umístěné přímo u hlavního 50megapixelového snímače Sony IMX852. Tento detail umožňuje uživatelům snadno komponovat selfie snímky pomocí hlavního fotoaparátu, který logicky nabízí vyšší kvalitu než ten přední. Realme 16 se dále může pochlubit kombinací certifikací IP66 až IP69K, což znamená, že přístroj odolá nejen úplnému ponoření do vody, ale rovněž prašnému prostředí.

Realme 16

Přední stranu telefonu vyplňuje špičkový 6,57palcový AMOLED panel s plynulou 120Hz obnovovací frekvencí a rekordním maximálním jasem 4 500 nitů. Srdcem zařízení je pak moderní procesor MediaTek Dimensity 6400 Turbo, který v kombinaci s až 12 GB operační paměti zajišťuje svižný chod systému i dostatek výkonu pro mobilní hraní. Energii dodává baterie s nadprůměrnou kapacitou 7 000 mAh a podporou 60W drátového nabíjení.

Nové Realme 16 se začíná prodávat nejprve na vietnamském trhu, kde je cena za základní verzi 256+8 GB stanovena na v přepočtu necelých 11 tisíc korun.

realme.com/vn
