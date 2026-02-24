Jak se liší evropské a indické Realme 16 Pro? Překvapivě nejde jen o baterii

mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Realme
  • Obě verze se liší výkonem nabíjení, který hraje do karet indické variantě
  • Evropané se naopak mohou těšit na delší softwarovou podporu

Už dávno neplatí, že telefony s identickým jménem mají i shodnou výbavu. Regionálně se totiž mohou poměrně výrazně lišit a je to zpravidla případ čínských výrobců, jako je například Xiaomi, Honor nebo právě Realme, kterému se věnujeme dnes. Jak informuje GSMarena (viz gsmarena.com), vše se týká nového modelu Realme 16 Pro, který přináší hned několik odlišností mezi indickou a evropskou variantou.

Realme 16 Pro

Nepřekvapivě vše začíná u baterie. Indická varianta disponuje kapacitou 7 000 mAh, ta evropská je nižší, naštěstí však nijak výrazně. Kapacita 6 500 mAh je nadále velice slušná a lze očekávat dobrou výdrž. Více zamrzí nabíjecí výkon, který u indické verze dosahuje 80 W, zatímco u evropské došlo ke snížení na již spíše jen průměrných 45 W.

Ani nabíjením rozdílnosti nekončí. Indické Realme 16 Pro může mít 12GB variantu operační paměti, v Evropě si budeme muset vystačit s 8 GB. Naopak jen evropská verze disponuje čipem NFC a podporou eSIM. Výhody evropské varianty následně pokračují v oblasti softwarové podpory, která je delší. Těšit se můžeme na 4 velké aktualizace a celkem 6 let bezpečnostních aktualizací. Oproti tomu v Indii jde jen o 3 velké aktualizace a 4 roky bezpečnostních záplat.

Nakonec se samozřejmě liší také prodejní balení, kde vás nepřekvapí, že v Indii je dodáván i nabíjecí adaptér. V Evropě už nabíječka součástí balení není.

Realme 16 ProPřejít do katalogu

Realme 16 Pro

Rozměry162,6 × 77,6 × 7,8 mm, 192 g
DisplejAMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 7300 Max,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor6 500 mAh
gsmarena.com
Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Kde jsem jen ten fotomodul už viděl 😁 je vidět, že je to jedna fabrika.
