Důraz na výkon a dlouhou výdrž, přichází nové Realme Neo8

Realme dnes v Číně oficiálně představilo svůj nejnovější přírůstek do řady Neo, a to model Realme Neo8 (viz realme.com). Telefon posouvá hranice střední třídy díky kombinaci vysokého výkonu, obří kapacity baterie a vyšší odolnosti.
Srdcem zařízení je moderní procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, který poskytuje opravdu nadprůměrný výkon. Procesor doplňuje až 16GB operační paměť typu LPDDR5X a rychlé úložiště UFS 4.1. O chlazení se stará rozměrná odpařovací komora.
Přední straně dominuje 6,78" AMOLED panels 1,5K rozlišením. Displej vyniká zejména špičkovým jasem až 6 500 nitů a obnovovací frekvencí až 165 Hz. Design telefonu sází na kovový rám a skleněná záda s průhlednými prvky. Výrazným prvkem je systém „Awakening Halo“. Jde o RGB světelný kroužek u fotoaparátu, který slouží pro notifikace.
Největším lákadlem je baterie s kapacitou 8 000 mAh, což je nadále rekordní hodnota. I přes tuto kapacitu si telefon zachovává tloušťku 8,3 milimetrů a hmotnost 215 gramů a nechybí ani zvýšená odolnost dle stupně krytí IP69.. Podporováno je 80W drátové nabíjení.
Důraz Realme klade i na fotoaparáty. Hlavní 50megapixelový fotoaparát má optickou stabilizaci a sekunduje mu 50megapixelový periskopový objektiv s 3,5násobným bezztrátovým přiblížením. Výčet uzavírá 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Na čelní straně je připravena 16megapixelová kamerka. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a telefon má dle výrobce dostávat 3 roky nové verze systému a 4 roky bezpečnostní záplaty.
Nové Realme Neo8 se začne prodávat na čínském trhu, přičemž základní verze 256+12 GB vyjde v přepočtu na zhruba 10 tisíc korun s daní. Případná mezinárodní dostupnost odhalena nebyla.
Technické parametry Realme Neo8 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|162 × 77,1 × 8,3 mm, 215 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|OLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|8 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?