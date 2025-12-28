Nový král výdrže? Realme 16 Pro láká na velkou baterii i 200Mpx fotoaparát

Realme odstartovalo rok 2026 novým modelem Realme 16 Pro, který se pokouší zbořit mýtus, že telefon s obří baterií musí být tlustý a nevzhledný (viz realme.com/in). Novinka sází na velkou 7 000mAh křemíkovo-uhlíkovou baterii, kterou se podařilo vměstnat do těla o tloušťce pouhých 7,8 mm. Energii lze navíc doplnit velmi rychle díky 80W drátovému nabíjení.
Dominantou novinky je plochý 6,78" AMOLED displej s jemným 1,5K rozlišením a vysokou 144Hz obnovovací frekvencí. Panel vyniká extrémním špičkovým jasem až 6 500 nitů, což zajišťuje perfektní čitelnost i na přímém slunci. Srdcem telefonu je procesor MediaTek Dimensity 7300 Max, doplněný o efektivní chlazení AirFlow VC.
V oblasti fotografie Realme 16 Pro nešetří a přebírá hlavní snímač z dražšího modelu Realme 16 Pro+. Jde o 200megapixelový senzor s optickou stabilizací, který díky technologii LumaColor slibuje přirozené podání barev a kvalitní bezztrátový zoom. Sestavu na zádech doplňuje 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, zatímco milovníky selfie potěší 50megapixelová přední kamerka.
Telefon běží na nejnovějším Androidu 16 a výrobce slibuje 3 velké aktualizace, přičemž 4 roky pak budou chodit bezpečnostní záplaty. Realme 16 Pro nabízí zvýšenou odolnost s certifikací IP69, což znamená, že kromě potopení do vody odolá i vysokému tlaku a horké páře.
Nové Realme 16 Pro se začíná prodávat nejprve na domácím čínském trhu, kde základní varianta 128+8 GB vyjde v přepočtu na 9 tisíc korun i s daní. Dostupnost na jiných trzích prozatím oznámena nebyla.
Technické parametry Realme 16 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,6 × 77,6 × 7,8 mm, 192 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7300 Max, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?