20 dní bez nabíjení? Tím lákají nové hodinky Realme Watch S5

Realme dnes oficiálně odhalilo (viz realme.com) své nejnovější chytré hodinky nesoucí název Realme Watch S5. Novinka se snaží zaujmout především kombinací elegantního kruhového designu, solidní funkční výbavy a mimořádně dlouhé výdrže na jedno nabití.
Dominantou hodinek je kruhový 1,43" AMOLED displej, který disponuje 60Hz obnovovací frekvencí. Panel dosahuje špičkového jasu až 1 500 nitů, což zaručuje bezproblémovou čitelnost i na přímém slunci. Nechybí ani podpora režimu Always-On Display pro neustálé zobrazení času nebo funkce Smart Night Vision.
Hmotnost chytrých hodinek se zastavila na příjemných 49 gramech. Na pravé straně pouzdra se nachází trojice fyzických tlačítek pro pohodlné ovládání a zadní strana se pyšní povrchovou úpravou s texturou vysoce lesklé keramiky. Hodinky budou dostupné ve dvou barevných variantách, a to bílé Sand White a šedé Rock Grey.
Z hlediska zdravotních funkcí nabízí Realme Watch S5 nepřetržité monitorování srdečního tepu, měření hladiny kyslíku v krvi (SpO2) a sledování úrovně stresu. Samozřejmostí je analýza spánku, sledování ženského zdraví a nově také měření hladiny okolního hluku. Pro sportovní nadšence je připraveno více než 110 vnitřních i venkovních sportovních režimů. Hodinky dále mají GPS pro zaznamenávání vaší polohy a samozřejmostí je odolnost proti vodě do 5 ATM. Plavat s hodinkami tak bez obav můžete.
Jedním z největších taháků celého zařízení je velká baterie s kapacitou 460 mAh. Výrobce slibuje, že hodinky Realme Watch S5 dokáží na jedno nabití fungovat až 20 dní v chytrém režimu, díky čemuž odpadá nutnost neustálého otravného připojování k nabíječce během týdne. Při běžném režimu výrobce udává 16denní výdrž.
Nové chytré hodinky Realme Watch S5 se na indickém trhu začnou prodávat zkraje června za cenu v přepočtu 2 tisíce korun i s daní.
Mohu se zeptat na tyto: Xiaomi REDMI Watch 6 NFC Obsidian Black
Jako jedny z mála, mají NFC a cenu pod 3 tisíce. Ale zmínka o nich jen na eshopech? Díky
Načíst všechny komentářePřidat názor