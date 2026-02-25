Kam zmizel noční režim ze Samsungů Galaxy S26? Přinášíme návod, jak ho vrátit

Nové Samsungy Galaxy S26 se již chystají vtrhnout do prodeje. My celý trojlístek již v redakci intenzivně testujeme a zaměřujeme se i na drobné změny, neboť těch velkých meziročně příliš mnoho není. Na jednu zprvu zvláštní proměnu jsme narazili v aplikaci fotoaparátu. Z nabídky „Další“, kde se běžně nachází speciální režimy, se totiž tiše vytratil praktický noční režim. Panika však není na místě, novinky noční režim mají a je teoreticky rovnou k dispozici. Pouze jej Samsung obalil do automatického fungování.
Pokud jste v automatickém režimu fotografování, noční režim naběhne v momentě, kdy telefon vyhodnotí, že je málo světla a bylo by dobré jej využít. V daný moment se vám v prostředí zobrazí nová ikonka ve tvaru dorůstajícího Měsíce, kde lze režim buď vypnout, ponechat na automatice, nebo vybrat maximální délku otevření závěrky. Jakmile se však podmínky zlepší, ikonka opět zmizí a nikde v prostředí aplikace fotoaparátu nenajdete po nočním režimu ani památky.
Někdy však může nastat situace, kdy byste noční režim chtěli využít, ale telefon si to nemyslí. V takových chvílích stačilo dříve zabrousit mezi další režimy a zde si jej aktivovat. V řadě Galaxy S26 však tato možnost chybí. Naštěstí ji lze poměrně snadno vrátit. Musíte si do telefonu nainstalovat rozšíření Camera Assistant, což je naštěstí doplněk přímo od Samsungu.
Najdete jej přímo v obchodě Galaxy Store, případně k němu vede cesta i přes podrobné nastavení v aplikaci Fotoaparátu. V něm najdete takřka zcela dole právě položku Camera Assistant a ikonku ke stažení. Po úspěšné instalaci se můžete navrátit na stejné místo, kde u položky Camera Assistant bude chybět ikonka ke stažení, namísto toho bude položka aktivní a zprostředkuje vám doplňkové funkce. V části Další režimy pak naleznete i Noční režim. Ten stačí aktivovat a voilà, v daný moment už jej najdete přímo mezi Dalšími režimy v hlavním menu aplikace fotoaparátu. Jinými slovy přesně tam, kde jej mají starší modely Samsungu.
Samsung Galaxy S26+ 512 GB
|Rozměry
|158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 900 mAh