Kam zmizel noční režim ze Samsungů Galaxy S26? Přinášíme návod, jak ho vrátit

Michal Pavlíček
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Standardně Samsung odstranil klasický noční režim
  • K dispozici je pouze automatický, který se zapíná ve vhodnou chvíli
  • Naštěstí může uživatel vše snadno a rychle napravit

Nové Samsungy Galaxy S26 se již chystají vtrhnout do prodeje. My celý trojlístek již v redakci intenzivně testujeme a zaměřujeme se i na drobné změny, neboť těch velkých meziročně příliš mnoho není. Na jednu zprvu zvláštní proměnu jsme narazili v aplikaci fotoaparátu. Z nabídky „Další“, kde se běžně nachází speciální režimy, se totiž tiše vytratil praktický noční režim. Panika však není na místě, novinky noční režim mají a je teoreticky rovnou k dispozici. Pouze jej Samsung obalil do automatického fungování.

Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Na celou obrazovku
Standardně je noční režim plně v režii telefonu, v běžné nabídce na manuální zapnutí chybí

Pokud jste v automatickém režimu fotografování, noční režim naběhne v momentě, kdy telefon vyhodnotí, že je málo světla a bylo by dobré jej využít. V daný moment se vám v prostředí zobrazí nová ikonka ve tvaru dorůstajícího Měsíce, kde lze režim buď vypnout, ponechat na automatice, nebo vybrat maximální délku otevření závěrky. Jakmile se však podmínky zlepší, ikonka opět zmizí a nikde v prostředí aplikace fotoaparátu nenajdete po nočním režimu ani památky.

Samsung Galaxy S26+

Někdy však může nastat situace, kdy byste noční režim chtěli využít, ale telefon si to nemyslí. V takových chvílích stačilo dříve zabrousit mezi další režimy a zde si jej aktivovat. V řadě Galaxy S26 však tato možnost chybí. Naštěstí ji lze poměrně snadno vrátit. Musíte si do telefonu nainstalovat rozšíření Camera Assistant, což je naštěstí doplněk přímo od Samsungu.

Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Na celou obrazovku
Řešením je doplněk Camera Assistant

Najdete jej přímo v obchodě Galaxy Store, případně k němu vede cesta i přes podrobné nastavení v aplikaci Fotoaparátu. V něm najdete takřka zcela dole právě položku Camera Assistant a ikonku ke stažení. Po úspěšné instalaci se můžete navrátit na stejné místo, kde u položky Camera Assistant bude chybět ikonka ke stažení, namísto toho bude položka aktivní a zprostředkuje vám doplňkové funkce. V části Další režimy pak naleznete i Noční režim. Ten stačí aktivovat a voilà, v daný moment už jej najdete přímo mezi Dalšími režimy v hlavním menu aplikace fotoaparátu. Jinými slovy přesně tam, kde jej mají starší modely Samsungu.

Samsung Galaxy S26+ 512 GBPřejít do katalogu

Samsung Galaxy S26+ 512 GB

Rozměry158,4 × 75,8 × 7,3 mm, 190 g
DisplejAMOLED, 6,7" (3 120 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorExynos 2600,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 900 mAh
,
