Starlink si razí cestu k evropským operátorům, podepsal dohodu s O2

Společnost Virgin Media O2 oznámila partnerství se Starlinkem, díky němuž operátor jako první v zemi využije satelitní síť Starlinku — s více než 650 satelity na nízké oběžné dráze — k přímému připojení mobilních zařízení. Nová služba ponese název O2 Satellite a v první fázi nabídne zasílání zpráv a přenos dat, přičemž další funkce budou přidávány postupně.
Lutz Schüler, generální ředitel Virgin Media O2, uvedl: „Toto vůbec první partnerství svého druhu ve Spojeném království je dalším příkladem toho, jak Virgin Media O2 inovuje, aby svým zákazníkům poskytl lepší zážitek a větší klid na duši – navíc k 700 milionům liber, které letos investujeme do naší mobilní sítě. Starlink je v této oblasti jednoznačným lídrem a provozuje nejpokročilejší satelitní konstelaci na světě, což z něj činí ideálního partnera pro doplnění našeho stávajícího pokrytí a podporu ambice Virgin Media O2 zajistit spolehlivou mobilní konektivitu napříč celým Spojeným královstvím.“
O2 Satellite má fungovat automaticky v místech bez běžného signálu, a rozšířit tak celkové pokrytí O2 na více než 95 % britského území do 12 měsíců po spuštění. Díky tomu budou moci uživatelé zůstat ve spojení i na místech, kde doposud nebyl mobilní signál — od pobřeží Cornwallu po skotskou vysočinu.
Mike Nicolls, viceprezident pro inženýrství ve společnosti Starlink, uvedl: „Jsme nadšeni, že můžeme spolu s Virgin Media O2 přinést satelitní mobilní síť do Spojeného království. Toto partnerství podtrhuje význam mise Starlink Direct to Cell – ukončit mobilní slepé zóny a zajistit připojení i v odlehlých oblastech, kde to dříve nebylo možné. Ať už jde o sledování aktuálního počasí, sdílení videa s přáteli nebo prosté odeslání textové zprávy, lidé zůstanou ve spojení právě tehdy, když to nejvíce potřebují.“
Podle Lutze Schülera, generálního ředitele Virgin Media O2, spolupráce doplňuje rozsáhlé investice do pozemní sítě a představuje významný krok k celoplošnému pokrytí. O2 aktuálně testuje technologii interně a plánuje komerční spuštění pro zákazníky v první polovině roku 2026.