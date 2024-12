Na Novém Zélandu byla spuštěna první celostátní satelitní SMS služba Starlink

Novozélandský One NZ se stal celosvětově prvním operátorem, jenž umožňuje posílat textové zprávy skrze Starlink. Jak firma oznámila v tiskové zprávě, služba je zákazníkům dostupná po celé zemi od včerejšího dne.

Coverage like never before is here! One NZ is the first in the world to launch a nationwide Satellite TXT service powered by @Starlink helping New Zealanders to be better connected, safer, and more productive. Thanks @SpaceX pic.twitter.com/yw0J6rRhg4