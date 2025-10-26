Samsung se připravuje na 6G NTN: vyvíjí modem Exynos pro satelitní síť SpaceX

Jihokorejský Samsung se snaží posílit svůj vliv (nejen) v oblasti polovodičů, k čemuž mu zákonitě mají dopomoci nová strategická partnerství. Po získání obří zakázky od Tesly na výrobu pokročilých 2nm AI čipů v hodnotě přesahující 360 miliard korun se nyní Samsung pouští do ambiciózního projektu s další firmou Elona Muska – SpaceX. Nejedná se přitom o nic menšího než vývoj modemu, který by mohl zásadně urychlit satelitní konektivitu a v budoucnu tak výrazně změnit to, jak fungují tradiční mobilní sítě.
Samsung podle informací KED Global (viz článek kedglobal.com, na který upozornil sammobile.com) aktuálně vyvíjí modem Exynos čip určený pro pokročilé satelitní připojení. A čím má být vlastně zajímavý? Modem má integrovanou neurální jednotku (NPU) pro pokročilé využití AI, která má ve srovnání se stávajícími modemy výrazně zrychlit připojení zařízení k satelitům na nízké oběžné dráze (tzv. LEO). Tato inovace by v budoucnu teoreticky mohla znamenat, že již nebude potřeba pozemních základnových stanic. Vylepšení se týkají především rychlosti: modem by měl nabídnout 55× rychlejší identifikaci paprsku a 42× rychlejší predikci přenosového kanálu, což vede k mnohem rychlejšímu sledování dráhy satelitů a optimalizaci signálu v reálném čase.
Cílem Samsungu je připravit tento modem pro tzv. 6G non-terestriální síť (6G NTN), na kterou chce být SpaceX náležitě připravena. Ambiciózní SpaceX hodlá tuto síť využít k propojení celého světa, a nabídnout tak nepřerušované připojení s nízkou latencí, které by v budoucnu mohlo být klíčové i pro autonomní vozidla a humanoidní roboty.
Zdali se to však v dohledné době povede vzhledem k dlouholetému odsouvání skutečně autonomního řízení u elektromobilů Tesla (přestože Elon Musk s oblibou nadále slibuje spuštění „co nevidět“ a nevadí mu za tuto prozatím nedostupnou funkcionalitu inkasovat peníze), zůstává s otazníkem. Úspěch tohoto modemu je pro Samsung každopádně velmi důležitý, neboť by mohl pomoci vytvořit vedoucí postavení v oblasti satelitních mobilních sítí. Podle některých analytiků má právě toto odvětví do roku 2040 dosáhnout hodnoty 540 miliard dolarů, tedy přes 12 bilionů korun.