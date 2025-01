Vodafone testuje satelitní připojení pro běžné telefony

Vodafone demonstroval možnosti nové satelitní sítě AST SpaceMobile, která konkuruje Starlinku, tím, že uskutečnil satelitní videohovor – mezi astronautem Timem Peakem z vesmíru a Margherite Della Vallev, generální ředitelkou Vodafone Group, která se nacházela v Newbury ve Velké Británii. Společnost použila satelity BlueBird, které jsou speciálně navrženy pro přenos mobilních širokopásmových signálů 4G/5G z vesmíru. Právě díky této technologii přitom mohou uživatelé využívat širokopásmové mobilní připojení s jakýmkoli smartphonem s konektivitou 4G/5G v odlehlých oblastech bez tradičního mobilního pokrytí.

Breaking new ground in connectivity - First video call in Europe to unmodified standard smartphones on our newly launched satellites! 🌍📱📶#5G



- Historic first space-based video call in Europe, made by Vodafone engineer to Vodafone CEO Margherita Della Valle.

- Mobile broadband…