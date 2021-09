Srovnávací test vlajkových hodinek Samsung Galaxy Watch4 vs. Huawei Watch 3 Pro

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nároky uživatelů chytrých hodinek podobně jako u smartphonů neustále rostou. Důležitým kritériem je co nejlepší výdrž, konektivita, operační systém, ale také možnost (co nejpřesněji) měřit sportovní záznamy nebo monitorovat kvalitu spánku a jiných zdraví prospěšných aktivit. Rozhodl jsem se proto porovnat nejlépe vybavené chytré hodinky Samsung a Huawei. V čem se liší a jaké jsou jejich přednosti, nebo naopak nedostatky?

Testování a metodika

V rámci srovnání jsem se zaměřil (primárně) na oblasti, které souvisejí s dotazy, které k chytrým hodinkám dostáváme nejčastěji – jedná se o výdrž, zdravotní/sportovní monitoring a také práci s naměřenými daty. Test tak poslouží zejména těm, kteří hledají konkrétní údaje z typického používání hodinek Samsung Galaxy Watch4 (větší 44mm verze) a Huawei Watch 3 Pro. Oboje hodinky byly připojeny k jednomu telefonu, tudíž v průběhu používání obdržely stejný počet notifikací.

Jednodenní výdrž? V žádném případě

Z hlediska výdrže není důležitá pouze kapacita baterie, ale také optimalizace operačního systému a energetická náročnost použitého hardwaru. Potěšující zprávou je, že ani u jedněch hodinek se nemusíte obávat nutnosti každodenního nabíjení. Zatímco Samsung otevřeně uvádí kapacitu baterie u 44mm Galaxy Watch4 361 mAh, Huawei je spíše tajnůstkář a kapacitu oficiálně neprozradil. Díky rozborce specialistů z iFixit každopádně víme, že Huawei Watch 3 s výrobcem deklarovanou běžnou výdrží 3 dny disponuje 460mAh baterií. Z toho lze usuzovat, že srovnávané Huawei Watch 3 Pro, jež mají stejně velký displej, RAM (2 GB) a také identický procesor, budou mít baterii značně větší, neboť u nich výrobce slibuje až 5denní „běžnou“ výdrž (v úsporném režimu pak desítky dní). Bateriový článek by tak mohl mít necelých 800 mAh, což je opravdu hodně a Watch 3 Pro to dává značnou výhodu.

Rychlost vybíjení během spánku

Začátek měření úbytků baterie odstartoval v sobotu ve 21:30. Nejprve byly (oboje) hodinky plně nabity na 100 % umístěny na zápěstí levé a pravé ruky, spuštěn režim Letadlo a také režim Nerušit/Čas spánku, který deaktivuje veškeré notifikace (displej hodinek se samovolně nerozsvítí). V 7:41 ráno následujícího dne zobrazovaly Galaxy Watch4 85 % kapacity baterie a Huawei Watch stále 100 %. Během téže noci zhruba ve 3:40 Galaxy Watch4 zobrazovaly 90 % (Huawei Watch samozřejmě stále 100 %). V tomto případě tedy přibližně za 10 hodin, kdy jsem hodinky aktivně nepoužíval, avšak sledovaly spánek (bez monitoringu chrápání) a také okysličení krve, hodinkám Huawei neubylo ani procento, zatímco Galaxy Watch4 ztratily hned 15 % z kapacity baterie.

Pouze jeden pokus by však nebyl příliš vypovídající, proto jsem jej hned v neděli zopakoval. Ve 22:34, kdy měly prakticky po celém dni používání na zápěstí Galaxy Watch4 52 % a Huawei Watch 90 %, jsem opět aktivoval „Letadlo“ a také zmíněný režim Nerušit (tak jej nazývá Huawei) a Čas spánku (Samsung). Následujícího rána v 7:14 ukazovaly Galaxy Watch4 42 %, Huawei Watch 87 %. Během dalšího (třetího testu) jsem naměřil úbytek (za stejných podmínek se 100% nabitou baterií) za dobu spánku (od 22:30 do 7:52 následujícího dne) 7 % v případě Galaxy Watch4 (ráno ukazovaly 93 %) a 0 % u Huawei Watch (ráno ukazovaly 100 %). Ztráta (přibližně) 7 % kapacity baterie u Galaxy Watch4 se víceméně ustálila a lze ji považovat za referenční. Pro zajímavost – pokud jsem hodinky nechal ležet na stole po dobu 2,5 hodin během dne (přijímaly notifikace), činil úbytek u Galaxy Watch4 3 %, u Huawei Watch 3 Pro 1 %.

Rychlost vybíjení během chůze

Zaměřil jsem se také na úbytek baterie při chůzi, která je pravděpodobně nejčastější fyzickou aktivitou většiny uživatelů. Snížení kapacity baterie během chůze či jiných aktivit hodinky pochopitelně neuvádí, tudíž jsem se vždy snažil manuálně zaznamenat úroveň nabití před a po chůzi, která probíhala se zapnutým trackováním GPS, ale bez přehrávání hudby z interního úložiště hodinek. Displej byl většinu času vypnutý a aktivoval se jen při zvednutí zápěstí. V takovém případě jsem pozoroval zhruba dvojnásobně až trojnásobně větší úbytek % z ukazatele baterie u Galaxy Watch4. Během 15minutové aktivně měřené chůze tak přišly Huawei Watch o 2 % baterie, Galaxy Watch4 pak o 4 až 5 %.

Nabíjení probíhá v případě Huawei Watch 3 Pro navzdory podstatně větší baterii zhruba 2× rychleji než v případě Galaxy Watch4. Ve prospěch Huawei Watch 3 Pro hovoří také bezproblémová podpora bezdrátových podložek standardu Qi. Galaxy Watch mají bohužel nepříjemnou vlastnost (podobně jako předchozí generace) a s velkým množstvím bezdrátových podložek se „nedorozumí“, takže se nabíjení vůbec nespustí. Jedinou jistotou tak zůstávají originální nabíjecí podložky přímo od Samsungu.

Monitoring spánku a přehlednost naměřených hodnot

Podobně jako se lišil úbytek baterie, byly rozdílné i naměřené hodnoty. Pro představu uvedu noc, kdy jsem podle Galaxy Watch4 spal 8 hodin a 20 minut, usnul ve 22:58 a vstával v 7:18, přičemž skutečná doba spánku trvala 7 hodin a 10 minut. Galaxy Watch4 vypočítaly, že jsem během spánku spálil 635 kalorií, v případě Huawei tento údaj v aplikaci nenajdete, ostatní naměřené údaje jsou však, jak se brzy dozvíte, přesnější. Dle Huawei Watch 3 Pro jsem spal celkem 7 hodin a 34 minut, usnul jsem ve 23:23 (což podle budíku u postele více odpovídá realitě než 22:58) a vzbudil se rovněž v 7:18 (na tom se hodinky shodly). Huawei Watch 3 však přesně ukázaly čas probuzení okolo čtvrté hodiny, který měl činit 20 minut (od 3:23 do 3:43, přičemž jsem ve 3:42 pořídil screenshot stavu baterie hodinek), zatímco Galaxy Watch4 jen souhrnně zobrazí, že jsem během noci byl (celkem) vzhůru po dobu 1 hodiny a 6 minut, viz přiložené screenshoty. Při posunutí prstu na grafu se (na rozdíl od grafu od Huawei) nedozvíte přesnější informace, což je škoda. Níže si můžete porovnat další naměřené údaje.

Samsung Galaxy Watch4 Huawei Watch 3 Pro Čas usnutí 22:58 23:23 Čas probuzení 7:18 7:18 Hluboký spánek 15 minut 2 hodiny 0 minut Lehký spánek 6 hodin 15 minut 4 hodiny 39 minut REM 44 minut 55 minut Čas probuzení/bdělosti 1 hodina a 6 minut 21 minut Spálené kalorie 635 kcal ?

Během jiné noci se mi podařilo zaznamenat další výsledky, které se v některých oblastech opravdu výrazně liší. Které hodinky měří přesněji údaje, jako je délka hlubokého/lehkého spánku, probuzení nebo fáze REM, je v domácích podmínkách (snad až na probuzení, pokud jste dostatečně bdělí na to, abyste si údaj poznamenali), nemožné porovnat. U tohoto měření však mohu uvést, že čas probuzení hodinky Huawei naměřily přesněji, neboť jsem v 7:51 už neležel v posteli. Podle Galaxy Watch4 jsem se však probudil až o 6 minut později.

Samsung Galaxy Watch4 Huawei Watch 3 Pro Čas usnutí 22:51 22:44 Čas probuzení 7:57 7:51 Hluboký spánek 24 minut 3 hodiny 24 minut Lehký spánek 6 hodin 47 minut 3 hodiny 31 minut REM 52 minut 2 hodiny 12 minut Čas probuzení/bdělosti 1 hodina a 3 minut 0 minut Spálené kalorie 694 kcal ?

Monitoring chůze a přehlednost naměřených hodnot

V oblasti monitoringu chůze a ušlé vzdálenosti se hodinky obvykle shodovaly, maximálně lišily jen o jednotky či desítky kroků (v rámci tisíců ušlých kroků). Samsung Galaxy Watch4 si zaslouží pochvalu za velmi svižné zafixování GPS, které proběhne takřka okamžitě. V případě Huawei je potřeba nejprve 4 až 5 sekund vyčkat. Rychlá je také automatická detekce chůze, kdy Galaxy Watch4 záhy spustí měření, v takovém případě však zobrazí ve výsledcích měření pouze přibližnou polohu. Huawei Watch 3 Pro se zeptají, zda mají měřit chůzi až po značně delší době, kdy se (ideálně bez přestávky) pohybujete. Z naměřených hodnot jsem však získal dojem, že hodinky měří údaje víceméně již od začátku aktivity (včetně záznamu pomocí GPS) a později se pokusí získat potvrzení (od uživatele) o tom, že aktivita skutečně probíhá. Po ukončení měření se také na displeji Huawei Watch 3 Pro vykreslí ušlá trasa, což je malý, ale pěkný detail.

V obou případech můžete během sportování přehrávat hudbu z interního úložiště (16 GB u obou hodinek) i vzdáleně ovládat hudební přehrávač na telefonu. Velkou předností Galaxy Watch4 je pak podpora aplikace Spotify, kterou (alespoň zatím) u Huawei Watch 3 Pro nenajdete (není dostupná ani v mobilní verzi AppGallery). Je to škoda, neboť v dnešní době disponuje hudebními soubory, které by si chtěl přetahovat z telefonu do hodinek, už jen málokdo. V případě podcastů, které je obvykle možné jednoduše stáhnout jako soubor, se však nejedná o velký problém.

Pro porovnání naměřených hodnot uvedu příklad z 12. září z Prahy 7. Chůzi jsem u obou hodinek manuálně spustil ve Stromovce v místě, kde se terén celkem výrazně svažuje, sešel dolů a poté se vrátil zpět a vydal se směrem k OC Stromovka. Jednalo se jen o kratší, zhruba desetiminutový záznam, během kterého jsem ušel necelý kilometr. V aplikacích jednotlivých výrobců se setkáte s rozdílným zobrazením naměřených hodnot. Huawei nabídne více grafů, které rozdělí do tří stránek/záložek, v případě Galaxy Watch4 je vše vměstnáno na jednu dlouhou stránku, viz screenshoty. Kvalita záznamu pomocí GPS je víceméně identická. V obou případech jsem na některých místech podle hodinek doslova prošel stěnami budov, stejně je na tom se záznamem GPS však většina dalších chytrých hodinek. Galaxy Watch4 mají každopádně velkou výhodu, neboť dokážou údaje vyexportovat do formátu GPX – uživatel s nimi tak může dále pracovat, což u Huawei Watch není možné. Zobrazení a přehlednost údajů z měření se mi však osobně více zamlouvá právě u Huawei. Naměřené údaje můžete porovnat níže.

Galaxy Watch4 Huawei Watch 3 Pro Ušlá vzdálenost 0,9 km 0,89 km Průměrná rychlost 4,9 km/h 4,56 km/h Max. rychlost 6 km/h ? Spálené kalorie 70 60 Ušlé kroky 1 067 1 043 Průměrné tempo 12'12"/km 13'09"/km Maximální tempo 09'55"/km 10'25"/km Nejnižší výška 203 m 200 m Nejvyšší výška 222 m 217,9 m Max. srdeční tep za minutu 135 110 Průměrný tep za minutu 106 96 Průměrná kadence 96 89 Max. kadence 129 114 VO2Max ? 46 ml/kg/min

Ukázka výsledků z jiného měření z procházky se psem.

Galaxy Watch4 Huawei Watch 3 Pro Ušlá vzdálenost 2,6 km 2,58 km Průměrná rychlost 4,1 km/h 3,81 km/h Max. rychlost 5,5 km/h ? Spálené kalorie 223 190 Ušlé kroky 3 419 3 499 Průměrné tempo 14'26"/km 15'45"/km Maximální tempo 10'46"/km 11'07"/km Nejnižší výška 203 m 193,7 m Nejvyšší výška 211 m 200,5 m Max. srdeční tep za minutu 116 108 Průměrný tep za minutu 100 90 Průměrná kadence 91 86 Max. kadence 121 120

Konektivita, systém a ostatní

Samozřejmostí u obou hodinek je podpora eSIM, za kterou je nutné si v případě Galaxy Watch4 připlatit (nebo naopak ušetřit u verze bez LTE, dle úhlu pohledu), ale také Bluetooth nebo podpora navigačních služeb GPS + GLONASS + Galileo + Beidou. Rozdíl najdeme u Wi-Fi, kterou je u Huawei Watch 3 Pro možné využívat pouze na 2,4GHz frekvenci, zatímco Galaxy Watch4 zvládá i 5 GHz.

Značně odlišný je pochopitelně i operační systém. Wear OS má několikaletou historii a podporu velkého množství oblíbených aplikací. HarmonyOS v hodinkách Huawei je relativně nový a do hodinek je v současnosti možné doinstalovat pouze pár desítek aplikací. Pokud tedy hledáte operační systém s velkou nabídkou aplikací a možností úprav, jsou Galaxy Watch4 naprosto racionální volbou.

Z hlediska konstrukce se můžete v obou případech těšit na kvalitní zpracování i použité materiály. Huawei Watch 3 Pro jsou však s titanovým pouzdrem a safírovým sklíčkem odolnější a podle mého názoru také elegantnější než Galaxy Watch.

Zhodnocení

Z naměřených hodnot je patrné, že Galaxy Watch4 (44mm) zůstávají v oblasti výdrže výrazně pozadu oproti Huawei Watch 3 Pro. Pokud vám jde o dlouhou výdrž a měření zdravotních/sportovních metrik, jako je kvalita spánku, chůze nebo běh, odpadne vám v případě pořízení hodinek čínského výrobce starost s relativně častým nabíjením. Zároveň je však nutné vyzdvihnout výhody Galaxy Watch4, mezi které patří možnost vyexportovat data ve formátu GPX a kromě sportovních aktivit a spánku schopnost měřit rovněž EKG, krevní tlak (EKG a krevní tlak je však oficiálně dostupné pouze u smartphonů Samsung) nebo tělesnou kompozici, na kterou jsme se zaměřili v samostatném článku (přestože jsou výsledky často opravdu pouze informativní a nemusejí mít vysokou vypovídací hodnotu o reálném zdraví).

Samsung Galaxy Watch4 mají nepochybně navrch také v oblasti vyzrálejšího operačního systému, přestože jsem se na jeho přednosti/nevýhody v tomto srovnání blíže nezaměřoval. Ani Huawei Watch 3 Pro však nelze označit za „hloupé“ chytré hodinky, neboť i ony v sobě mají integrovaný virtuální obchod AppGallery, jehož obsah se (bohužel vcelku pomalu) rozšiřuje a v současnosti obsahuje již pár desítek aplikací. V konečném důsledku bude výběr hodinek (pokud zvažujete nákup právě jednoho z těchto modelů) záviset na tom, s jakým telefonem je hodláte používat.

Které hodinky z testované dvojice jsou vaším favoritem? Preferujete spíše výdrž a prémiové a odolné materiály, jako je safír a titan, nebo dáváte přednost podpoře aplikací a možnosti měřit zdravotní údaje, jako je krevní tlak či EKG?

