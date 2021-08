Změřili jsme tuk na profesionálním zařízení a výsledky porovnali s Galaxy Watch4

Fotografie: Samsung, InBody

Jednou z naprostých novinek u řady chytrých hodinek Galaxy Watch4 je integrace senzoru BIA, který pomocí slabého střídavého proudu analyzuje tělesnou kompozici uživatele. Po jednom měření, které trvá zhruba jen 15 sekund a oficiálně funguje nejen na zařízeních Galaxy (na rozdíl od měření krevního tlaku či EKG), získáte údaje vyjádřené v procentech, ale i v kilogramech o množství nezdravého viscerálního tuku nebo například vody v organismu. Hodinky také po zadání hmotnosti (o kterou si řeknou před každým měřením) dopočítají BMI, ačkoliv zrovna tento základní index nemusí být příliš vypovídající o tom, jak moc jste fit.

Jak měří Galaxy Watch4 tělesné složení? Porovnali jsme to!

V naší podrobné recenzi jsme zhruba po dvou týdnech používání hodinek a pravidelného měření senzorem BIA zjistili, že u stejné osoby dokázaly hodinky naměřit mnohdy velmi odlišné údaje. Jak vysvětlujeme v našem článku zaměřeném na princip měření pomocí BIA senzoru, naměřené hodnoty se mohou měnit na základě toho, jaké množství tekutin uživatel vypil, jestli před měřením sportoval, jedl apod.

I tak nás ovšem překvapilo, když jsme při jednom měření získali hodnotu zhruba 24 % tělesného tuku a jindy zase 16 %. Nejen proto jsme se rozhodli nechat se otestovat na profesionálním měřícím zařízení InBody, které najdete v nutričních poradnách, ale často i ve fitness centrech, a naměřené výsledky porovnat s tím, co ukazují hodinky. Pro co nejpřesnější měření je doporučováno 3 hodiny nepít ani nejíst, nesprchovat se chvíli před samotným měřením nebo sportovat. Doporučovaný postup jsme dodrželi, abychom získali co nejpřesnější výsledky.

Samotné měření, které probíhalo v centru nutričního poradenství, trvalo přibližně minutu a poté jsme si odnesli vytisknuté podrobné výsledky. Měření obvykle stojí pár set korun, takže je dostupné v podstatě komukoliv. Ihned po měření na zařízení InBody jsme rovněž změřili hodnotu tělesného tuku pomocí hodinek Galaxy Watch4 Classic a výsledky následně porovnali.

Jak přesně hodinky měří?

K našemu nevelkému překvapení se výsledky naměřené hodinkami a profesionálním přístrojem InBody vcelku zásadně lišily. Potvrdilo se tak, že údaje naměřené hodinkami jsou pouze indikativní (na což, k obhajobě výrobce, upozorňuje i samotný Samsung). Z výsledků měření pomocí přístroje InBody a chytrých hodinek lze pozorovat, že se úroveň procentuálního vyjádření tělesného tuku v těle rozchází o celých 6,2 %, hmotnost kosterních svalů o 4,4 kg a hmotnost tělesného tuku o celých 5 kg. Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na přiložených screenshotech z aplikace Samsung Health (z několika různých časů během stejného dne, kdy došlo k měření na InBody) a také na oskenovaném protokolu měření na InBody.

Výsledky z měření na přístroji InBody

Screenshoty z aplikace Samsung Health

Do komentářů nám nezapomeňte napsat, jak moc vás výsledky měření (ne)překvapily, respektive, jestli jste někdy sami testovali přesnost naměřených zdravotních údajů z hodinek a profesionálních přístrojů.