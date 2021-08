Trh s chytrými hodinkami nově rozšířily elegantní Galaxy Watch4 Classic, které přináší novinky na poli softwaru i hardwaru. V čem v současnosti nejlépe vybavené hodinky od Samsungu excelují? A kde mají naopak ještě prostor pro zlepšení? Na to vám dnes odpovíme.

Nejnovější generace chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch prošla obrovskou změnou. Nový je operační systém, zdravotní senzory, design a v neposlední řadě došlo na částečnou změnu názvu. Jak se v testu osvědčila varianta Galaxy Watch4 Classic s fyzickou otočnou lunetou?

Samsung Galaxy Watch4 Classic – videorecenze

Obsah balení: kolébka nechybí

V podlouhlé bílé krabičce na uživatele čekají pečlivě uložené hodinky, manuály a také úhledně složená nabíjecí kolébka s kabelem zakončeným konektorem USB-A.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: v jednotě je síla

Zatímco u základního modelu Galaxy Watch4 výrobce nadále nepoužívá označení Active (přestože je jejich nástupcem), Watch4 Classic přidává k číslici označení „Classic“. Hodinky jsou přitom klasicky dostupné ve dvou velikostech (42 a 46 milimetrů). Jak si můžete všimnout ve videorecenzi, menší verze působí ve srovnání s 46mm hodinkami Huawei Watch 3 Pro poměrně titěrně, což však rozhodně nepovažuji za negativum. Ostatně se Samsung nijak netají tím, že testovaná menší verze míří spíše na dámské zápěstí, které by však možná ocenilo širší barevnou paletu. Kromě černé jsou totiž hodinky k dispozici již jen ve stříbrné barvě.

Hlavní výhodou oproti základní verzi Galaxy Watch4 je každopádně fyzická otočná luneta, která při otáčení cvaká a má tak akorát tuhý odpor. Pomocí ní lze nejen skrolovat v nabídkách nebo například měnit hlasitost, ale také hodinky probudit. Pro někoho se může jednat o pohodlnější způsob, než nahmatat jedno ze dvou fyzických tlačítek na pravém boku pouzdra hodinek z nerezové oceli. Spodní strana je klasicky skleněná, tudíž i antialergenní a výrobce na ni umístil nespočet senzorů.

Šířka řemínku odkazuje na místo, kde dochází k upevnění k pouzdru.

„Inovace“, za kterou si hodinky zaslouží pochvalu, ale zároveň může způsobit určité pozdvižení, je sjednocení šířky řemínků na 20 milimetrů. Pokud v tomto ohledu zůstane Samsung konzistentní a šířku 20 mm zachová i do budoucna, budou moci zákazníci, kteří se z nějakého důvodu rozhodli pro změnu mezi standardně nabízenou dvojicí velikostí hodinek, využít stávající řemínky. Stejně tak to může být výhoda, pokud máte v domácnosti více chytrých hodinek (menší i větší verzi). Řemínky si pak budete moci prohodit. Obavy o to, že je nyní řemínek příliš tenký přitom nejsou na místě, šířka v tomto případě odkazuje pouze na místo, kde dochází k upevnění k pouzdru. To probíhá klasicky pomocí posuvných „pérek“ a trvá pouze pár sekund.

Na závěr zmíním povedenou haptickou odezvu (ačkoliv Apple Watch v této oblasti stále kralují) i zvýšenou odolnost dle IP68 či armádního standardu MIL-STD-810G. S hodinkami se tak můžete běžně sprchovat, sportovat nebo si jít zaplavat do bazénu.

Líbilo se nám otočná fyzická luneta

vysoká odolnost

20mm vyměnitelné pásky

kvalitní zpracování

haptická odezva

Displej: jen tak jej něco nerozhází

Důležitým prvkem chytrých hodinek je pochopitelně displej, který je v tomto případě kruhový a nabídne 1,19" s rozlišením 396 × 396 pixelů a výslednou jemností 360 PPI. Výrobce nasadil osvědčený Super AMOLED panel, jenž navíc kryje ochranné sklíčko Corning Gorilla Glass DX. To bylo speciálně vytvořeno pro potřeby wearables, kvůli jeho optickým schopnostem jej však najdeme například také u čoček fotoaparátů Galaxy Z Flip3 nebo Galaxy Z Fold3.

V průběhu používání hodinek jsem měl aktivovanou automatickou regulaci jasu, která fungovala ukázkově, stejně tak jsem byl spokojen s maximálním jasem. S Galaxy Watch4 Classic se vám tedy rozhodně nestane, že byste měli i na přímém slunci problémy s čitelností.

Hodinky lze kromě výměnných řemínků stylizovat rovněž pomocí řady ciferníků, které jsou často pěkně animované a není problém si je vizuálně sladit s tapetou na vnějším displeji Galaxy Z Flip3. Samozřejmostí je pak režim Always-On, jehož styl se obvykle odvíjí od použitého ciferníku, což znamená, že můžete mít zobrazené digitální, ale i analogové hodiny. Pohotové rozsvícení displeje po zvednutí zápěstí či praktický vodní zámek rovněž patří do repertoáru Galaxy Watch4 Classic.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej s jemným rozlišením

vysoký maximální jas

dobře fungující automatická regulace jasu

Corning Gorilla Glass DX

široký výběr Always-On ciferníků, které je možné upravit

pohotové rozsvícení po zvednutí zápěstí

Systém, výkon a aplikace: Wear OS v rouše One UI

Nově využívaný Wear OS s nadstavbou One UI vcelku povedeně maskuje, že se nejedná o hodinky s dříve využívaným Tizenem. Rozdíly mezi systémy však samozřejmě najdeme. Jedná se například o možnost stahovat aplikace z Obchodu Play nebo hodinkami platit. Přestože měla možnost bezkontaktního placení pomocí Google Pay na Wear OS fungovat až od 27. srpna, mohu potvrdit, že jsem s hodinkami několikrát zaplatil na parkovišti i v restauraci ještě před 20. srpnem. V takovém případě je nutné počítat s tím, že si na hodinkách musíte nastavit zámek, který je vyžadován po každém sundání ze zápěstí. Následně stačí zapnout aplikaci Google Pay (kterou si musíte nejprve stáhnout a zaregistrovat v ní kartu) a přiložit hodinky k terminálu. Nejedná se sice o naprostou novinku (chvíli placení pomocí Google Pay chytrými hodinkami neoficiálně fungovalo), ale pro mnohé to představuje ještě komfortnější způsob bezkontaktního placení, kdy u sebe teoreticky nemusí nosit už ani telefon.

Obecně je spojení Wear OS s hodinkami od Samsungu výhodné, neboť je nyní k dispozici ještě větší galerie aplikací, takže si do hodinek můžete stáhnout v podstatě vše, co vás napadne – od Spotify přes sportovní aplikace až po chatovací appky typu Telegram. Skrze hodinky si můžete zprávy navíc nejen číst, ale také na ně odpovídat, a to formou rychlých odpovědí i pomocí klávesnice nebo například kreslením jednotlivých znaků na displej.

Celý systém je extrémně svižný, čemuž bezpochyby napomáhá také nový 5nm procesor Exynos W920 s grafickým čipem Mali-G68, 1,5GB RAM a 16GB úložištěm, z něhož zůstane uživateli dostupných zhruba 9 GB. Ty lze využít například pro uložení hudby.

S nasazením Wear OS přichází také jedna nevýhoda pro telefony bez GMS (Huawei) a také iPhony, se kterými nebude možné hodinky vůbec spárovat. Podle zástupce Samsungu existuje šance, že se v budoucnu kompatibilita rozšíří i na tato zařízení, prozatím to však není možné. Pokud máte náhodou starší generaci hodinek Watch od Samsungu, nepočítejte ani s tím, že by na ně dorazil Wear OS.

Podobně jako v minulosti si budou Galaxy Watch4 nejlépe rozumět s telefony od Samsungu, ovšem i v takovém případě si budete muset doinstalovat minimálně jednu aplikaci (viz další kapitola). U ostatních podporovaných telefonů s Androidem pak počítejte se stažením aplikace Health, Wear a případně i plug-inu pro dané hodinky.

Kromě výše uvedeného lze s hodinkami samozřejmě také telefonovat, připojit k nim sluchátka, stáhnout si do úložiště obrázky nebo si pustit navigaci přímo na hodinkách. Kromě testované varianty bude na trhu dostupné také provedení s LTE, které dokáže uživateli zajistit neustálou konektivitu. Doma pak můžete kromě připojení k telefonu využít Wi-Fi. >

Líbilo se nám svižný systém Wear OS

skvělá konektivita včetně podpory eSIM

výkonný hardware

bezkontaktní placení

možnost odpovídat na zprávy

výběr z bohaté galerie aplikací

Nelíbilo se nám nekompatibilní s iPhony a dalšími telefony bez GMS (kvůli Wear OS)

Výdrž a nabíjení: menší rozměry, menší baterie

Baterie v případě 42mm verze Galaxy Watch4 Classic, ale také Galaxy Watch4 má kapacitu 247 mAh, což by mělo podle výrobce vystačit na jeden až dva dny používání. Na dva dny by bylo možné se dostat, ovšem s hodně omezeným stylem používání.

V mém případě hodinky zvládly na jedno nabití jeden den včetně noci, kdy měřily kvalitu spánku. Pro lepší představu, jen za noc, kdy jsem měl aktivovaný režim Letadlo s vypnutým displejem, ubylo zhruba 15 až 20 % baterie. Během dne jsem na hodinkách přijímal notifikace ke zprávám (ale neodpovídal na ně z hodinek), měřil zdravotní údaje (tělesnou kompozici, EKG, srdeční tep, okysličení krve) a obvykle několikrát denně také spustil kratší měření chůze, případně běhu. U větší 46mm verze, kde je nasazena 361 mAh baterie, věřím, že by mohla být dvoudenní meta dosažitelnější.

Nabíjení jsem standardně řešil dodávanou kolébkou, kdy nabití z 0 na 100 % zabere přibližně 100 minut. V tomto ohledu (pokud chcete měřit kvalitu spánku a nenabíjíte hodinky přes noc) by rozhodně potěšila podpora rychlého nabíjení. Kdyby se hodinky nabily například z 0 na 50 % za 20 až 30 minut, podstatně by to zvýšilo uživatelský komfort.

Kromě relativně pomalého nabíjení musím poukázat i na neduh, který jsem pozoroval už u předchozích generací Galaxy Watch. Přestože hodinky podporují standard Qi, ne každá bezdrátová nabíječka je schopná s hodinkami komunikovat. V mém případě jsem během používání vyzkoušel tři různé bezdrátové nabíjecí podložky, z nichž ani jedna nefungovala. Přitom s nimi Galaxy Z Flip3 (ale i například Huawei Watch 3 Pro) nemají žádný problém a normálně se nabíjí. Jedinou jistotou jsou tak pravděpodobně bezdrátové nabíjecí podložky přímo od výrobce. V rámci předobjednávek je naštěstí možné získat zdarma duální bezdrátovou nabíječku, viz stránky samsung.com.

Nelíbilo se nám relativně pomalé nabíjení

hodinky si nerozumí se všemi Qi nabíjecími podložkami

Sportovní a zdravotní funkce: změří tuk i chrápání

Největší novinkou z hlediska zdravotních funkcí je pravděpodobně BIA senzor, který měří tělesnou kompozici podobně jako třeba chytrá váha. Pomocí analýzy bioelektrického odporu zjistí množství škodlivého viscerálního tuku v těle, a hodinky vám tak mohou spočítat BMI, stejně jako například hmotnost kosterního svalstva. Měření probíhá jednoduše. Přiložením prsteníčku a prostředníčku druhé ruky na dvojici tlačítek, kterými do těla proudí slabý střídavý proud, senzor zjišťuje množství vody v těle, kdy tkání s vyšším obsahem vody prochází proud rychleji. Tuk přitom obsahuje méně vody než svaly. Při prvním spuštění se na hodinkách zobrazí i vcelku podrobný tutoriál, podle kterého se doporučuje měřit se zvednutými pažemi.

Naměřené výsledky se v mém případě nejčastěji pohybovaly kolem 18 % tělesného tuku, někdy se také zásadně lišily a vyskočily až na 24 %, ale také zhruba 15,5 %. Samozřejmě se nejedná o lékařské zařízení, takže se neočekává žádná extrémně vysoká přesnost, ostatně na to Samsung i upozorňuje. Hodinky tak poslouží spíše jako základní indikátor toho, kolik tuku máte v těle. Přesnost měření navíc možná bude v budoucnu zvýšena.

Pokud byste si chtěli změřit EKG či krevní tlak (k jehož kalibraci je zapotřebí disponovat klasickým přístrojem pro měření krevního tlaku), je potřeba si stáhnout samostatnou zdravotní aplikaci, a to i přestože jsem měl hodinky spárované s telefonem Galaxy Z Flip. Jen s aplikací Health si tedy nevystačíte. Právě EKG a měření krevního tlaku je navíc dostupné pouze pro telefony Samsung, což je rozhodně škoda.

Výše uvedené možnosti pak doplňuje měření tepu, okysličení krve, ale také spánku, které se nově soustředí i na chrápání. Pokud však chcete zjistit, jestli v noci chrápete, budete muset spát s telefonem na nočním stolku ve vaší blízkosti, neboť právě mobil má pomocí mikrofonů zaznamenat zvuky chrápání. Hodinky by pak měly „prozradit“, v jaké spánkové fázi se uživatel zrovna nacházel.

Za pochvalu stojí skvěle fungující automatická detekce fyzické aktivity.

Galaxy Watch4 podporují také několik desítek sportovních režimů, ze kterých jsem vyzkoušel měření chůze a běh. Přesnost zaznamenávání trasy je průměrná jako u většiny ostatních chytrých hodinek. V praxi jsem tak podle hodinek prošel budovou nebo polem, ačkoliv jsem šel po chodníku/cestě. Co však stojí za pochvalu, to je automatická detekce cvičení, která dokáže spolehlivě rozpoznat fyzickou aktivitu a aktivovat měření, ale také automatické pozastavení (ve chvíli, kdy jdete/běžíte a například se na chvíli zastavíte). Výhodou Galaxy Watch je možnost propojení s hrudním pásem, pokud to myslíte s měřením srdečního tepu vážně. Informace, které hodinky zaznamenávají v průběhu sportovních aktivit, si můžete prohlédnout na přiložených screenshotech. Podobně jako v minulosti je také možné naměřené údaje vyexportovat a dále s nimi pracovat.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

měření tělesné kompozice, EKG, krevního tlaku, SpO2

spolehlivá automatická detekce cvičení

možnost naměřené údaje vyexportovat

kompatibilní s příslušenstvím (hrudní pás)

Nelíbilo se nám EKG a měření krevního tlaku jen u telefonů Samsung

Zhodnocení

Galaxy Watch4 Classic jsou velmi povedeným přírůstkem do nabídky wearables. I přes novinku v podobě Wear OS cílí primárně na majitele telefonů Samsung. Jen s nimi si totiž můžete vychutnat kompletní nabídku funkcí včetně EKG či měření krevního tlaku, zatímco majitelé iPhonů či telefonů bez Google služeb mají smůlu. V průběhu testování mě potěšila možnost bezkontaktního placení, kvalitní AMOLED displej i použité materiály a také široká nabídka aplikací ke stažení. Co se mi naopak příliš nelíbilo, je horší kompatibilita s Qi bezdrátovými nabíječkami, relativně pomalé nabíjení či jen standardní 1denní výdrž.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz