Nové hodinky od Samsungu nefungují s iPhony ani s mobily Huawei

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dlouho očekávané chytré hodinky od Samsungu jsou konečně tu a mnoho komentářů se shoduje na tom, že přesně takový impuls platforma Wear OS potřebovala, hlavně pak v otázce hardwarové výbavy. Hlavně tady má Google a jeho výrobci co dohánět, pokud jde o jeho konkurenci v podobě Apple Watch. Možná vás i napadlo, že by nebylo od věci pořídit si je i k iPhonu, i když takové míchání platforem obvykle nedává smysl. Každopádně je dobré vědět, že to podle Samsungu nepůjde.

V podmínkách kompatibility totiž stojí, že telefon musí mít funkční služby Google Mobile Services a Google Play Services. To iPhony samozřejmě nepodporují. Stejně jako novější smartphony Huawei. Tato čínská firma kvůli americkým sankcím nejdříve vyráběla telefony s Androidem, ale bez služeb Googlu. Následně se rozhodla nasadit vlastní systém HarmonyOS.

Kompatibilita nových Galaxy Watch4 (Classic) je tak poměrně omezená, navíc některé jejich nadstavbové funkce budou k dispozici pouze v případě, že k hodinkám připojíte Android s nadstavbou OneUI od Samsungu.